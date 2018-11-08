具荷拉事件新发现：前男友竟曾偷拍她！ 两人均已被起诉

据警方调查，具荷拉前男友崔忠凡曾在未徵求具荷拉同意的情况下对她进行偷拍，目前已向检察厅请求起诉！
首尔江南员警署本月2日对崔忠凡的住宅、车辆、工作场所、手机、USB等进行了收押调查，7日宣布，调查显示崔忠凡没有在网路上散播具荷拉录影的嫌疑，但却发现他在未征得具荷拉同意的情况下拍摄了她的照片，警方认为是「足以产生性羞耻心的程度」，因此适用性暴力处罚法。 此外，两人互殴前一个月也曾发生争执，当时崔忠凡用拳头打破了具荷拉家的门，因而适用财物毁损嫌疑。
具荷拉和前男友崔忠凡的攻防战始於9月13日，崔忠凡报警称遭到具荷拉单方面殴打，具荷拉则称是双方暴行；10月4日，具荷拉表示遭到「性爱录影报复」的威胁，以性暴力嫌疑对崔忠凡进行追加起诉，使案件从单纯暴力性质转为性暴力案件。
至此，崔忠凡违反了伤害、威胁、强求、性暴力等相关法例，并由财物毁损的嫌疑；具荷拉则是有伤害嫌疑，两人均将在本周内被送交检方。
韩国网友对崔忠凡意见很大：「什么样的疯子连自己女友都偷拍？ 」「如果真的爱过，这样的分手实在很难看。 」
（图源：KSD韩星网）
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