具荷拉事件新發現：前男友竟曾偷拍她！ 兩人均已被起訴

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據警方調查，具荷拉前男友崔忠凡曾在未徵求具荷拉同意的情況下對她進行偷拍，目前已向檢察廳請求起訴！

首爾江南員警署本月2日對崔忠凡的住宅、車輛、工作場所、手機、USB等進行了收押調查，7日宣佈，調查顯示崔忠凡沒有在網路上散播具荷拉錄影的嫌疑，但卻發現他在未征得具荷拉同意的情況下拍攝了她的照片，警方認為是「足以產生性羞恥心的程度」，因此適用性暴力處罰法。 此外，兩人互毆前一個月也曾發生爭執，當時崔忠凡用拳頭打破了具荷拉家的門，因而適用財物毀損嫌疑。



具荷拉和前男友崔忠凡的攻防戰始於9月13日，崔忠凡報警稱遭到具荷拉單方面毆打，具荷拉則稱是雙方暴行；10月4日，具荷拉表示遭到「性愛錄影報復」的威脅，以性暴力嫌疑對崔忠凡進行追加起訴，使案件從單純暴力性質轉為性暴力案件。

至此，崔忠凡違反了傷害、威脅、強求、性暴力等相關法例，並由財物毀損的嫌疑；具荷拉則是有傷害嫌疑，兩人均將在本周內被送交檢方。



韓國網友對崔忠凡意見很大：「什麼樣的瘋子連自己女友都偷拍？ 」「如果真的愛過，這樣的分手實在很難看。 」

（圖源：KSD韓星網）

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