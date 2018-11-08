韩剧 本周无线、有线月火剧收视概况-狐狸新娘、仙女双双再刷新

这周（11/5、11/6）无线、有线月火线收视双双皆创新高，唯一边仍在个位数奋战、一边又写下首播最高收视记录。
说真的，有线月火没了双眼炯炯的俊朗小郎君，有点小失落。原以为接档的仙女压力大，不料，改编人气网漫的奇幻爱情剧《鸡龙仙女传》以5.628% 挤下小郎君的开播数字，写下tvN月火剧首播最高记录。即使第2集下滑到4.992%，仍是很好的成绩。
JTBC《Beauty Inside/ 爱上变身情人》分别是4.147%、4.759%，不但回升也刷自身新高，这次徐玄振变身时间拉长了，不晓得未来命运？
无线月火收视排名不变，数字皆上扬状况。榜首SBS《狐狸新娘星》连著都是回升 7.2%~9.5% 、7.5%~9.6%，同时也写下开播以来最高收视，后面应该还有机会回升。
居中的KBS2《最完美的离婚》较上周回升2.7%~3.9%、2.7%~3.8% 。
垫底的MBC《坏爸爸》11/5停播，11/6连播4集，分别是2.8%~2.7%、1.8%~2.2%，看得出来大家都想知道张赫大叔有没反败为胜？
另插播一下，因电视台定档新剧《死的赞美/死之咏赞》11/27播出，原该接档《狐狸新娘星》的《福秀回来了》则是12/10首播。《死的赞美/死之咏赞》由李钟硕、申惠善、李知勋主演，只有6集。由《当你沉睡时》朴秀真导演及作家曹秀真合作，讲述朝鲜最早的公费留学生尹心悳和她的恋人、天才剧作家金佑鎭在玄海滩殉情的故事。20181107
#仙女、神仙都不隐藏身份，连守护宅神也出来了，最可爱的是那只动画喵星人
#人生在世，若能得到宇美这样连命都能给的至亲好友，值了。
#马路边变身欧里桑的徐玄振不见了，是又变回来了吗？
#李帝勋和蔡秀彬的感情更加确认了，最后蔡秀彬到底伤了没？
#喜欢的人生活上不合心意，合心意的并不喜欢，感情和生活的冲突与纠结，似乎也都发生在我们身上
#女儿控的张赫爸爸超欣慰的能得到女儿的理解，那药到底带给张赫的命运是？
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