韓劇 本週無線、有線月火劇收視概況-狐狸新娘、仙女雙雙再刷新

這週（11/5、11/6）無線、有線月火線收視雙雙皆創新高，唯一邊仍在個位數奮戰、一邊又寫下首播最高收視記錄。
說真的，有線月火沒了雙眼炯炯的俊朗小郎君，有點小失落。原以為接檔的仙女壓力大，不料，改編人氣網漫的奇幻愛情劇《雞龍仙女傳》以5.628% 擠下小郎君的開播數字，寫下tvN月火劇首播最高記錄。即使第2集下滑到4.992%，仍是很好的成績。
JTBC《Beauty Inside/ 愛上變身情人》分別是4.147%、4.759%，不但回升也刷自身新高，這次徐玄振變身時間拉長了，不曉得未來命運？
無線月火收視排名不變，數字皆上揚狀況。榜首SBS《狐狸新娘星》連著都是回升 7.2%~9.5% 、7.5%~9.6%，同時也寫下開播以來最高收視，後面應該還有機會回升。
居中的KBS2《最完美的離婚》較上週回升2.7%~3.9%、2.7%~3.8% 。
墊底的MBC《壞爸爸》11/5停播，11/6連播4集，分別是2.8%~2.7%、1.8%~2.2%，看得出來大家都想知道張赫大叔有沒反敗為勝？
另插播一下，因電視台定檔新劇《死的讚美/死之詠讚》11/27播出，原該接檔《狐狸新娘星》的《福秀回來了》則是12/10首播。《死的讚美/死之詠讚》由李鍾碩、申惠善、李知勳主演，只有6集。由《當你沉睡時》朴秀真導演及作家曹秀真合作，講述朝鮮最早的公費留學生尹心悳和她的戀人、天才劇作家金祐鎭在玄海灘殉情的故事。20181107
#仙女、神仙都不隱藏身份，連守護宅神也出來了，最可愛的是那隻動畫喵星人
#人生在世，若能得到宇美這樣連命都能給的至親好友，值了。
#馬路邊變身歐里桑的徐玄振不見了，是又變回來了嗎？
#李帝勳和蔡秀彬的感情更加確認了，最後蔡秀彬到底傷了沒？
#喜歡的人生活上不合心意，合心意的並不喜歡，感情和生活的衝突與糾結，似乎也都發生在我們身上
#女兒控的張赫爸爸超欣慰的能得到女兒的理解，那藥到底帶給張赫的命運是？
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