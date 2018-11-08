金惠子、韓志旼、南柱赫、孫浩俊確定出演JTBC新劇《耀眼》！採事前製作 預計明年上半年播出 【玻璃心慎點】專業人士評2018年爛劇TOP8，你看了幾部？ 獨自享受這片秋景：景福宮咖啡Project on the road！ 《超人回來了》小可愛娜恩髮型變遷史：從ELSA到張赫再到PUCCA～每一個都超可愛♥ 李俊昊有望出演tvN新劇《自白》，又是一個虐心、人生波折的角色啊～ 韓劇 本週無線、有線月火劇收視概況-狐狸新娘、仙女雙雙再刷新 防彈少年團或無緣Grammy Awards的新人獎！原因竟是歌太多？ 《Under Nineteen》的什麼表演讓導師們和MC看得瞠目結舌？ 時隔半年多 黃致列有望在 11 月底前回歸！ 出道 13 年還是走在很前面！Super Junior 參加墨西哥頒獎典禮 EXO世勳爆料劉在錫人前人後態度不一？！ 竟還喊話：繼續保持 超幸運碗粉！Wanna One姜丹尼爾和站姐約定：將邕聖祐帶到站姐前給拍～ 具荷拉事件新發現：前男友竟曾偷拍她！ 兩人均已被起訴 《Produce 101》系列又來了 Mnet 確定將再度製播新一季節目！ 想跟允浩一樣早上充滿活力嗎？聽這一首歌吧！ 《Produce 101》第四季將在明年首播？Mnet方面回應：「新的一季確實正在討論中」

這週（11/5、11/6）無線、有線月火線收視雙雙皆創新高，唯一邊仍在個位數奮戰、一邊又寫下首播最高收視記錄。

說真的，有線月火沒了雙眼炯炯的俊朗小郎君，有點小失落。原以為接檔的仙女壓力大，不料，改編人氣網漫的奇幻愛情劇《雞龍仙女傳》以5.628% 擠下小郎君的開播數字，寫下tvN月火劇首播最高記錄。即使第2集下滑到4.992%，仍是很好的成績。



JTBC《Beauty Inside/ 愛上變身情人》分別是4.147%、4.759%，不但回升也刷自身新高，這次徐玄振變身時間拉長了，不曉得未來命運？



無線月火收視排名不變，數字皆上揚狀況。榜首SBS《狐狸新娘星》連著都是回升 7.2%~9.5% 、7.5%~9.6%，同時也寫下開播以來最高收視，後面應該還有機會回升。



居中的KBS2《最完美的離婚》較上週回升2.7%~3.9%、2.7%~3.8% 。



墊底的MBC《壞爸爸》11/5停播，11/6連播4集，分別是2.8%~2.7%、1.8%~2.2%，看得出來大家都想知道張赫大叔有沒反敗為勝？



另插播一下，因電視台定檔新劇《死的讚美/死之詠讚》11/27播出，原該接檔《狐狸新娘星》的《福秀回來了》則是12/10首播。《死的讚美/死之詠讚》由李鍾碩、申惠善、李知勳主演，只有6集。由《當你沉睡時》朴秀真導演及作家曹秀真合作，講述朝鮮最早的公費留學生尹心悳和她的戀人、天才劇作家金祐鎭在玄海灘殉情的故事。20181107

#仙女、神仙都不隱藏身份，連守護宅神也出來了，最可愛的是那隻動畫喵星人

#人生在世，若能得到宇美這樣連命都能給的至親好友，值了。

#馬路邊變身歐里桑的徐玄振不見了，是又變回來了嗎？

#李帝勳和蔡秀彬的感情更加確認了，最後蔡秀彬到底傷了沒？

#喜歡的人生活上不合心意，合心意的並不喜歡，感情和生活的衝突與糾結，似乎也都發生在我們身上

#女兒控的張赫爸爸超欣慰的能得到女兒的理解，那藥到底帶給張赫的命運是？

包子_昕@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞