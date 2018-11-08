《超人回来了》小可爱娜恩发型变迁史：从ELSA到张赫再到PUCCA～每一个都超可爱♥
明星 2018年11月8日 星期四10:30 Rui
《超人回来了》中的新小可爱、足球运动员朴柱昊家的女儿娜恩每次出场都牵动著观众们的心，长相甜美、懂得照顾弟弟的娜恩却有著一个缺点，那就是不喜欢别人碰她的头发。
娜恩有著一头细软长发，自带洋娃娃光环，不管天气再怎么热都是披著一头长发，有时候爸爸想要替她梳头时总是被她拒绝，就连去美发店剪头发都要爸爸先上演一段苦情戏才能骗住。 因此大部分的节目中，我们看到的娜恩都是一副「披头散发」的模样，不过即使是这样也丝毫不影响她的天使颜值。
然而就是这样一个不喜欢别人碰她头发的娜恩却在幼稚园的老师面前尤为服帖，甚至还乖乖地接受老师替她梳头，於是爸爸每次回家都能看到wuli娜恩的新发型。
无论是PUCCA双丸子头、羊角辫，还是哪吒发型，配上娜恩肉嘟嘟的小脸都超级适合，有浏海的时候气质软萌，没有刘海的时候则更显五官精致，总之就是怎么看怎么可爱~
「图：《超人回来了》」
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