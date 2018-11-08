《超人回來了》小可愛娜恩髮型變遷史：從ELSA到張赫再到PUCCA～每一個都超可愛♥
明星 2018年11月8日 星期四10:30 Rui
《超人回來了》中的新小可愛、足球運動員朴柱昊家的女兒娜恩每次出場都牽動著觀眾們的心，長相甜美、懂得照顧弟弟的娜恩卻有著一個缺點，那就是不喜歡別人碰她的頭髮。
娜恩有著一頭細軟長髮，自帶洋娃娃光環，不管天氣再怎麼熱都是披著一頭長髮，有時候爸爸想要替她梳頭時總是被她拒絕，就連去美髮店剪頭髮都要爸爸先上演一段苦情戲才能騙住。 因此大部分的節目中，我們看到的娜恩都是一副「披頭散髮」的模樣，不過即使是這樣也絲毫不影響她的天使顏值。
然而就是這樣一個不喜歡別人碰她頭髮的娜恩卻在幼稚園的老師面前尤為服帖，甚至還乖乖地接受老師替她梳頭，於是爸爸每次回家都能看到wuli娜恩的新髮型。
無論是PUCCA雙丸子頭、羊角辮，還是哪吒髮型，配上娜恩肉嘟嘟的小臉都超級適合，有瀏海的時候氣質軟萌，沒有劉海的時候則更顯五官精緻，總之就是怎麼看怎麼可愛~
「圖：《超人回來了》」
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