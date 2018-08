Tiffany为徐玄送去应援咖啡车!「《时间》的工作人员和演员们 我们忙内拜托了」 日本网红模仿防弹少年团V,死忠ARMY能分辨出来吗? 《我的ID是江南美人》车银优X林秀香再不告白、交往、KISS,就要大结局啦~! IU再次为伴舞婚礼演唱祝歌:现场超嗨堪比舞台剧! 李孝利变身秋日女神,由老公李尚顺亲自拍摄!真的是充满爱的画报啊♥ 人家找凶手他找被害者? 金伦奭电影《暗数杀人》斗智朱智勋 2018最帅气组合!宋承宪、Krystal主演新剧《Player》官方海报公开~ 「2018 SOBA」获奖名单大整理!防弹少年团三冠王,Wanna One、TWICE双冠王 林周焕主演KBS独幕剧《就这样长久离别》饰演型男小说家~! ZICO音乐魅力无远弗届 世巡明日开跑准备一路唱进俄罗斯! 人气男团SEVENTEEN再访港!预告演唱会将有特别舞台 Oh My Girl 回归倒数十天 两波唯美概念照每张都值得收藏! 《我身后的陶斯》公开20秒先导预告!苏志燮著黑色西装变身为特工「陶斯」 【不定时更新!】9月份有谁会来台湾跟大家见面呢? 「超越时间的好声音」SG Wannabe 终於要全员回归! Red Velvet 实力人气都火热!昨夺音乐节目十冠王+《2018 SOBA》双冠王 这间Pet Cafe,不但狗狗很可爱,而且很多打卡点! FTIsland李洪基、河铉雨、尹度玹改编翻唱防弹少年团《DNA》 iKON 海外巡演规模升级 首度登陆南半球唱进澳洲! 想拍到活蹦乱跳的Wanna One姜丹尼尔的清晰照?站姐们辛苦了~ [有片]《婚礼的那一天》金英光记者会上下跪谢罪?导演:“对不起大家” 《You Quiz On The Block》首播有遗憾 大神刘在锡也有不灵的时候 《花样爷爷Returns》不仅只是一部旅游综艺:娱乐圈长者为后辈们做出的正确榜样! 连锁影院品牌CGV 9月进驻荔枝角D2 Place TWO!开设全球首个以孔刘为主题的K Star电影馆 韩剧 九月新剧 – 古今多元、眼花撩乱

