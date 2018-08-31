[有片]《婚礼的那一天》金英光记者会上下跪谢罪？导演：“对不起大家”

由金英光与朴宝英合作演出的浪漫初恋爱情电影《婚礼的那一天》，在韩国上映以来短短6天即突破100万观影人次，目前人气依旧持续上涨，在日前的记者会上，金英光一听见提问却突然绕到台前跟大家下跪，令大家惊讶又感到好笑。
原来是在开放观众自由提问的时候，有人问到剧情相关，电影中的宇延（金英光饰）重新遇见了初恋桓乘熙（朴宝英饰），当时的宇延其实拥有一位温柔的女友，不过宇延的心依旧只在初恋情人身上……，金英光一听到此处，立刻起身绕到座位旁向观众们下跪，为剧中男主角"对现任女友不公平"的行为道歉，引来全场欢呼，连朴宝英也拍他肩膀示意他快谢罪。
观众想请教的是金英光当时演出的心情，接著金英光尴尬地笑了一下，说这样的演出其实也是导演的安排，而且如果不这样演出的话，后面的故事该怎么进行下去？接著金英光就把问题丢给导演，希望由导演来说明。看起来相当直率的导演李锡根，也只好说：“希望大家对剧中的情况能够谅解，很抱歉。”让台上的朴宝英也哈哈大笑。
接著朴宝英也表达了自己的意见，没想到自己的演出让周围工作人员妹妹们也非常有共鸣。导演与金英光纷纷提到了剧中男主角因为对女主角有种责任感，又或者是罪恶感，朴宝英似乎持不同意见，三人在台上都各自提出想法，引起了一阵讨论，场面可说是相当有趣。
《婚礼的那一天》描述黄宇延（金英光饰）与高中初恋女孩桓乘熙（朴宝英饰），历经了分离、再度相遇、浪漫交往等，带你重回初恋的感动，9月14日即将在台湾上映。
照片：车库娱乐
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