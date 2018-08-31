《花样爷爷Returns》不仅只是一部旅游综艺：娱乐圈长者为后辈们做出的正确榜样！

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《花样爷爷》，一部不靠颜值、不靠炒作，仅靠几位年过七旬的老爷爷和1、2名国民挑夫就全程让人看得情不自禁嘴角上扬的另类综艺，越看越有味道。 而这档节目最迷人、最让观众无法谁去的就是几个爷爷在旅行过程中流露出的生活态度。

《花样爷爷Returns》最后一集：下一季古巴见！请爷爷们一定要健康～

几位爷爷中年纪最大的李顺载爷爷，作为韩国演艺圈的长者，一个将素养融入到骨子里的老人，他的言行真心值得后辈们学习。

还记得爷爷们前往德国柏林勃兰登堡门时遇见了来自韩国的游客，李顺载爷爷十分开心地和他们打招呼，甚至接受了对方合影的要求，不时问问游客们的状况，仿佛就是家里的老人一般。

爷爷们并非出来闲游，而是带著拍摄任务，但每一次有游客向李顺载爷爷提出要求，从未见他拒绝过，总是笑脸迎人。 李顺载在采访中说过：「他们过来和我握手、合影说明他们认出我了啊，这就值得我感恩啊，对於那些喜欢我的人我就应该对他们更好，怎么还能拒绝阻止他们呢？ 我很珍惜他们还能认出我这一点。 」相较於现在娱乐圈时不时出现的耍大牌、臭脸、拒绝合影的年轻一辈，老一辈艺术家向世人们展现了什么才是德艺双馨，什么才是从艺路上任重道远，德为先。

对於从第一季追看到现在的观众们来说，80多的顺载爷爷的生活态度就是「进击」，无论去哪儿都努力地走在最前方，直面每一个问题，从不退缩。

「图：《花样爷爷》」

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