Sleepy公开「肌肉照」！ 不料身后背景扭曲露馅XD
明星 2018年8月23日 星期四11:00 Sani
歌手Sleepy在IG上公开了自己健身「前后」的照片，8块腹肌很是明显，不过细看好像哪里不对？
Sleepy昨日（21日）在IG上PO出这张照片，留言说：「身材赞。 肌肉男。 肩膀强盗。 SIX PACK。 」
不过很快有眼尖的网友发现「腹肌」阴影怪怪的好似画出，而肩膀附近的窗帘更是被拉伸变形，怀疑这张肌肉健硕的照片其实是后期加工而成XD
其实很难讲Sleepy不是有意的，因为在po出这张照片之前十几个小时他就公开过一张自拍，看上去还是平时大家熟悉的模样，跟这张肌肉照相比连轮廓都截然不同啊：
当时Sleepy留言说「2019年的目标是脱掉上衣」，所以那张「肌肉照」会不会是他用来提前自我满足一下的呢？ 这样想想还真是蛮可爱的呢XD
其实Sleepy作为一名歌手，在形象管理方面确实蛮用心，除了健身之外还经常分享做面膜时的自拍，留言都是「严格的自我管理」，跟胸口露出的霸气文身形成反差萌感：
Sleepy与Secret成员宋枝恩合作发布过歌曲《Cool Night》，还和白娥娟合作过个人专辑主打歌《都怪心情》，现在以solo歌手身份发展，不久前发行了《iD》，MV中还能看到他的可爱狗狗哦！ 希望Sleepy早日实现他的「脱掉上衣」目标XD
（图源：Sleepy IG）
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