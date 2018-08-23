Sleepy公開「肌肉照」！ 不料身後背景扭曲露餡XD

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歌手Sleepy在IG上公開了自己健身「前後」的照片，8塊腹肌很是明顯，不過細看好像哪裡不對？

Sleepy昨日（21日）在IG上PO出這張照片，留言說：「身材讚。 肌肉男。 肩膀強盜。 SIX PACK。 」



不過很快有眼尖的網友發現「腹肌」陰影怪怪的好似畫出，而肩膀附近的窗簾更是被拉伸變形，懷疑這張肌肉健碩的照片其實是後期加工而成XD

其實很難講Sleepy不是有意的，因為在po出這張照片之前十幾個小時他就公開過一張自拍，看上去還是平時大家熟悉的模樣，跟這張肌肉照相比連輪廓都截然不同啊：



當時Sleepy留言說「2019年的目標是脫掉上衣」，所以那張「肌肉照」會不會是他用來提前自我滿足一下的呢？ 這樣想想還真是蠻可愛的呢XD

其實Sleepy作為一名歌手，在形象管理方面確實蠻用心，除了健身之外還經常分享做面膜時的自拍，留言都是「嚴格的自我管理」，跟胸口露出的霸氣文身形成反差萌感：



Sleepy與Secret成員宋枝恩合作發佈過歌曲《Cool Night》，還和白娥娟合作過個人專輯主打歌《都怪心情》，現在以solo歌手身份發展，不久前發行了《iD》，MV中還能看到他的可愛狗狗哦！ 希望Sleepy早日實現他的「脫掉上衣」目標XD



（圖源：Sleepy IG）

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