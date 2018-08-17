《认哥》预告：到韩国追梦的他们来了！NCT Lucas靠「这招」进入SM娱乐
综艺 2018年8月17日 星期五11:39 JiaJia
将於明晚（18日）晚间播出的JTBC综艺节目《认识的哥哥》，嘉宾为g.o.d朴俊炯、GOT7 BamBam、NCT Lucas和(G)I-DLE雨琦，只看预告也觉得好热闹～
从出场就不一般的朴俊炯，用「BAAAM～」向哥哥们问好。
说到四位艺人的共同点，他们都是「在韩活动的外国人」。朴俊炯为韩裔美籍，BamBam是泰国人，而Lucas、雨琦分别是中国香港和中国北京人。BamBam说自己是泰国的宝物，朴俊炯则曾在「韩语对决」得第一？不过，对手是同样为外国人的GOT7 Jackson，让哥哥们哈哈大笑。
Lucas在现场摆出三个姿势，原来他就是靠这个进入SM娱乐的！引发感叹声。同个所属社的前辈Super Junior希澈提问：「来韩国学到的第一句话是什么？」Lucas回答：「在叫外卖的时候学到的。『你好，这里是SM』。」果然还是要先照顾好肚子啊～
（图片、影片来源：JTBC《认识的哥哥》）
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