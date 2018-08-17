《認哥》預告：到韓國追夢的他們來了！NCT Lucas靠「這招」進入SM娛樂
綜藝 2018年8月17日 星期五11:39 JiaJia
將於明晚（18日）晚間播出的JTBC綜藝節目《認識的哥哥》，嘉賓為g.o.d朴俊炯、GOT7 BamBam、NCT Lucas和(G)I-DLE雨琦，只看預告也覺得好熱鬧～
從出場就不一般的朴俊炯，用「BAAAM～」向哥哥們問好。
說到四位藝人的共同點，他們都是「在韓活動的外國人」。朴俊炯為韓裔美籍，BamBam是泰國人，而Lucas、雨琦分別是中國香港和中國北京人。BamBam說自己是泰國的寶物，朴俊炯則曾在「韓語對決」得第一？不過，對手是同樣為外國人的GOT7 Jackson，讓哥哥們哈哈大笑。
Lucas在現場擺出三個姿勢，原來他就是靠這個進入SM娛樂的！引發感嘆聲。同個所屬社的前輩Super Junior希澈提問：「來韓國學到的第一句話是什麼？」Lucas回答：「在叫外賣的時候學到的。『你好，這裡是SM』。」果然還是要先照顧好肚子啊～
（圖片、影片來源：JTBC《認識的哥哥》）
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