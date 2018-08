BIGBANG 胜利首场个人巡演回响超热烈 加开两场一路唱到年末! BTOB队长徐恩光入伍 成员接力更新IG连成一句话:「BTOB永远吧! 」 防弹少年团Answer专辑是镭射封面,实物图能看到绚丽七彩光! 韩剧 本周无线、有线水木剧收视概况– 妻子刷新高 又直追法官大人 次元壁破了?!李孝利在电影《北风》中出演13年前的自己 拍照还在手指比心呢?快向「阴间使者」朱智勋学习比「饺子」吧!XD 《SBS Super Concert in 水原》首波阵容华丽出炉 从 EXID、MAMAMOO 到 Wanna One 接力登场! 变美兼追星!Wanna One 朴志训代言 Aprilskin 满额就有机会参加特别签名会 韩国便利店推出EXO 3D模型,粉丝纷纷吐槽又丑又贵! 《我的ID是江南美人》车银优上演男友力MAX戏码,单手开盖简直帅爆♥ 夏日来汉江,不能错过的事(上)——月光喷泉 《与神同行》「德春」的爱犬! 介绍金香起的三只超可爱宠物狗~ 极亲民的地标——釜山塔:饱览釜山夜景,就这样简单! 昔日队友变月火剧对手! 能拆几对是几对~XD

留言/评论