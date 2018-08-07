台灣粉絲好有禮貌！《與神同行2》河正宇馬東石等演員大讚台灣

經過了8月5日的紅毯活動，《與神同行》導演金容華再度率領五位主要演員於8月6日與大家分享《與神同行2》的更多細節，記者會上趣味橫生，也令大家看見演員們的幽默。
《與神同行》第一集在台灣開出近4.9億票房，也是海外地區票房最好的國家，也因為票房亮眼，特別選在台灣舉辦續集《與神同行：最終審判》的亞洲國際記者會。現場有來自香港、新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、菲律賓等國記者共同參與採訪，場面相當盛大。
為了讓他們感受到台灣的傳統習俗，現場準備了大壽桃與紅龜粿之類傳統並具有代表意義的食物讓大家品嘗，也為即將滿18歲的金香起暖壽，不過比起這些，可愛的金香起更希望能嘗試看看台灣最有名的芒果冰跟珍珠奶茶，她也在前一日的活動中感受到台灣粉絲們的熱情，非常感動。
近日全球氣溫升高，比起前幾年韓國也同樣飆升至近40度的高溫，也因此影帝河正宇首度來台竟說台灣“很涼爽”？主持人還跟翻譯再度確認他沒說錯，他說自己本來就是很會流汗，台灣這樣算涼爽了！令大家都相當驚訝。
朱智勛幾個月前也才剛來過台灣拍攝最新電影作品，來過三次的他更是大讚台灣街道好乾淨，讓主持人都一臉狐疑問他：“怎麼跟我待的地方好像不一樣？”讓全場笑聲連連。
因電影《屍速列車》而在台灣人氣大增的馬東石，也在紅毯上首次現場感受到台灣粉絲們的熱情，令他印象相當深刻，被問到如果有來世希望能變成什麼？他竟然回答：“最好是石頭，因為我喜歡不動！”令大家相當意外，原以為原本是專業健身教練的他，為了維持壯碩身材應該非常喜愛運動，不過聽到這個回答感覺非常人性化又坦率，這也是馬東石的魅力。
金東旭在上一集成為冤死鬼而在使者的幫忙下成功託夢給媽媽，第二集的劇情更是由他展開，現身台灣的他，看起來感覺本人比電影中更消瘦更帥氣了，河正宇還爆料他看到那麼多人來到紅毯活動，還甚至想要在大家面前大展歌喉呢！被問到韓國拍攝電影要飾演死者時，是否有些禁忌？結果金東旭竟然超詳細的描述起韓國喪禮的習俗，其他演員見狀都笑了出來，後來由朱智勛協助回答。
看過第一集的大家，心中一定還存有一些未解的謎團，關於李德春與解怨脈在第一集中一直非常希望自己也能擁有記憶，究竟兩人的千年前世是誰？又有什麼關聯？兩人為何與江林公子成為一個團隊一同找出49位貴人？《與神同行2》都將詳細說明所有未知的一切，再加入新角色家神成造神，讓劇情更加豐富完整。《與神同行2》8月8日即將正式在台上映。
照片提供：采昌國際多媒體
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