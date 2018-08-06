粉丝的善行！ 朴志训出道1年间 粉丝会捐款超5000万
明星 2018年8月6日 星期一15:13 Sani
粉丝们为了支援可爱的志训，也是不遗余力啦！
朴志训的NAVER粉咖「只走萤光路吧志训」在志训出道以来的1年里，以志训的名义先后捐款7次，总金额超过5000万韩元，用以帮助弱势群体，完全是模范粉丝啦！
去年7月，为了庆祝朴志训通过《Produce 101》第二季节目作为Wanna One成员出道，向首尔大学儿童医院捐赠了1136万140元，用来帮助儿童和青少年实现梦想。
去年11月，为了纪念朴志训出道100日，恰逢世界早产儿日，粉丝会向Purme财团Nexon儿童康复医院捐赠了1000万元和40只布洋娃娃，以支援早产儿护理工作。
今年2月，为了庆祝朴志训高中毕业、也为了给晚辈们加油，向朴志训的母校——首尔公演艺术高中捐赠奖学金1000万元。
今年5月5日儿童节当日，朴志训为MBC特别企划节目《2018给孩子们新的生命》担任旁白时，粉丝会以朴志训的名义向罕见病患儿捐赠了700万元。
5月29日是朴志训的生日，粉丝会为表庆祝向中央大学医院捐款1000万元，还向住院儿童捐赠了图书、玩具等等，用以支援其新生儿生命支援事业；还通过首尔市12个多文化家庭支援中心， 向5月出生的多文化家庭儿童赠送了50份生日礼包。
8月，粉丝们为了庆祝朴志训出道1周年，向社团法人「爱之蜗牛」捐款365万元，用以帮助听障儿童恢复听力。
朴志训所属的Wanna One去年8月7日发行首张专辑《1X1=1》正式出道，目前正在进行全球巡回演唱会，也预祝他们演出顺利哦！
（图源：KSD，网路）
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