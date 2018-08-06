粉絲的善行！ 朴志訓出道1年間 粉絲會捐款超5000萬
明星 2018年8月6日 星期一15:13 Sani
粉絲們為了支援可愛的志訓，也是不遺餘力啦！
朴志訓的NAVER粉咖「只走螢光路吧志訓」在志訓出道以來的1年裡，以志訓的名義先後捐款7次，總金額超過5000萬韓元，用以幫助弱勢群體，完全是模範粉絲啦！
去年7月，為了慶祝朴志訓通過《Produce 101》第二季節目作為Wanna One成員出道，向首爾大學兒童醫院捐贈了1136萬140元，用來幫助兒童和青少年實現夢想。
去年11月，為了紀念朴志訓出道100日，恰逢世界早產兒日，粉絲會向Purme財團Nexon兒童康復醫院捐贈了1000萬元和40只布洋娃娃，以支援早產兒護理工作。
今年2月，為了慶祝朴志訓高中畢業、也為了給晚輩們加油，向朴志訓的母校——首爾公演藝術高中捐贈獎學金1000萬元。
今年5月5日兒童節當日，朴志訓為MBC特別企劃節目《2018給孩子們新的生命》擔任旁白時，粉絲會以朴志訓的名義向罕見病患兒捐贈了700萬元。
5月29日是朴志訓的生日，粉絲會為表慶祝向中央大學醫院捐款1000萬元，還向住院兒童捐贈了圖書、玩具等等，用以支援其新生兒生命支援事業；還通過首爾市12個多文化家庭支援中心， 向5月出生的多文化家庭兒童贈送了50份生日禮包。
8月，粉絲們為了慶祝朴志訓出道1周年，向社團法人「愛之蝸牛」捐款365萬元，用以幫助聽障兒童恢復聽力。
朴志訓所屬的Wanna One去年8月7日發行首張專輯《1X1=1》正式出道，目前正在進行全球巡迴演唱會，也預祝他們演出順利哦！
（圖源：KSD，網路）
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