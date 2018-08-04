今春哪些韩剧在海外人气最高？《经常请吃饭的漂亮姐姐》、《Switch－改变世界》称霸中、日
韩剧 2018年8月4日 星期六08:30 施乃琪
今年春天你追了哪几部电视剧呢？韩国政府最近调查了春季剧在海外的人气，一起来看看有没有你爱的作品吧！
韩国的放送通信委员会最近以 4 月时在国内播出的 21 部韩剧为对象，调查了它们在海外各国的网路讨论度、影片数、点阅数⋯⋯等成绩。
结果从首播当时就突破「限韩令」横扫中国的《经常请吃饭的漂亮姐姐》，果然也成为在中国、越南当地最受欢迎的韩剧！不只《经常请吃饭的漂亮姐姐》本身受欢迎，领衔主演的丁海寅和孙艺真在中国也获得热烈关注，放送通信委员会也透露丁海寅因本剧而吸引许多正面回响。
而由张根硕和韩艺璃主演的 SBS《Switch－改变世界吧》则称霸了日本市场，这个结果也丝毫不让人意外。
由於张根硕早已活跃在日本多年，本片又是他入伍前的最后一部小萤幕作品，从开播前就在日本受到热烈讨论，开播期间也经常看见日本粉丝在韩国网站上的留言。
另一方面，由禹棹奂、Joy、文佳煐和金旻载主演的 MBC《伟大的诱惑者》，则在印度和印尼享有高人气。
（照片来源：JTBC、SBS、MBC）
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