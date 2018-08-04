今春哪些韓劇在海外人氣最高？《經常請吃飯的漂亮姐姐》、《Switch－改變世界》稱霸中、日

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今年春天你追了哪幾部電視劇呢？韓國政府最近調查了春季劇在海外的人氣，一起來看看有沒有你愛的作品吧！

韓國的放送通信委員會最近以 4 月時在國內播出的 21 部韓劇為對象，調查了它們在海外各國的網路討論度、影片數、點閱數⋯⋯等成績。



結果從首播當時就突破「限韓令」橫掃中國的《經常請吃飯的漂亮姐姐》，果然也成為在中國、越南當地最受歡迎的韓劇！不只《經常請吃飯的漂亮姐姐》本身受歡迎，領銜主演的丁海寅和孫藝真在中國也獲得熱烈關注，放送通信委員會也透露丁海寅因本劇而吸引許多正面迴響。

而由張根碩和韓藝璃主演的 SBS《Switch－改變世界吧》則稱霸了日本市場，這個結果也絲毫不讓人意外。

由於張根碩早已活躍在日本多年，本片又是他入伍前的最後一部小螢幕作品，從開播前就在日本受到熱烈討論，開播期間也經常看見日本粉絲在韓國網站上的留言。

另一方面，由禹棹奐、Joy、文佳煐和金旻載主演的 MBC《偉大的誘惑者》，則在印度和印尼享有高人氣。



（照片來源：JTBC、SBS、MBC）

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