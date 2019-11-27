禹棹奂＆文佳煐再次传出恋爱说，被小区居民目击约会！所属社：「两人只是关系较亲近，并非交往！」
明星 2019年11月27日 星期三12:57 Yuan
今日（27日），有媒体报导：「禹棹奂＆文佳煐正在恋爱中！」
并提到：「在禹棹奂居住的城东区金湖洞附近，两人很喜欢那附近咖啡厅约会或牵手等，堂堂正正的秘密恋爱。」小区居民们也透露：「两人经常在咖啡厅约会，经常看到他们手牵手出门，也常看到文佳煐以舒适地装扮出现。」
随后，两人的所属社Keyeast娱乐回应：「两人只是关系较亲近，并非交往的关系。」
而禹棹奂和文佳煐曾一起合作过《伟大的诱惑者》，去年5月剧一杀青，两人就传出在热恋的消息，当时所属社也否任恋爱说，并表示：「只是亲密的哥哥和妹妹关系！」
另外，禹棹奂与梁世宗、张赫、雪炫搭挡的《我的国家》已经在日前终映，他也确定会加入《The King:永远的君主》，与李敏镐、金高银等人合作；而文佳煐今年拍摄了《加油吧威基基2》，接下来将会和金东旭合作《那个男人的记忆法》。
（图：KSD、tvN、Keyeast娱乐，JTBC）
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