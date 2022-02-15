尹灿荣和朴所罗门的奇妙缘分！都与车银优合作过，一个是「情敌」一个是站在他身边的小男孩XD

目前最火的两位小鲜肉是谁？ 肯定是《僵尸校园》里的男一号尹灿荣和男二号朴所罗门了。

Netflix韩剧《僵尸校园》上线后，很快就在全球榜单上成为热门，并蝉联了多日的冠军，人气不输之前的《鱿鱼游戏》，尹灿荣、朴所罗门、朴持厚、赵怡贤、李瑜美、刘仁秀等一众主角全是年轻演员，现在更是受到了全球剧迷的关注。日前有网友挖出两位男主角的旧照，朴所罗门从小帅到大，尹灿荣从小就是童星。 两人还有个共同点，那就是和「脸天才」车银优都有过交集。

男一号「李青山」的扮演者是尹灿荣，称得上是「男主角少年时期」专业户，演过柳演锡、徐康俊和李栋旭的少年时期，从他过往的剧照来看，尹灿荣完全是等比例长大，除了身形变大了之外，五官还和小时候一样。 2015年尹灿荣和车银优一起同框出镜为经纪公司拍摄海选宣传片，小灿荣站在车银优身边，帅气的面庞完全不输前辈。





朴所罗门从小就是大眼睛、高鼻梁，和现在一样有著浓浓的混血儿味道。 15岁演金来沅青少年时也是美少年，优秀的五官一直都没有变化，现在已经成长为男神级别的小鲜肉了，套娃式成长让粉丝们很欣慰。 2017年，朴所罗门在《复仇笔记》里出演男一号，男二号则是车银优，两人因为金香起而成了情敌。



尹灿荣和朴所罗门，这奇妙的缘分啊。

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