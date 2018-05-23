Wanna One 特别专辑〈1÷χ=1 (UNDIVIDED)〉准备就绪 最新主打〈Light〉是什么样的歌？
KPOP 2018年5月23日 星期三12:59 施乃琪
昨天 Wanna One 闪电公开了最新主打歌名 "Light"，这次他们想对粉丝 Wannable 传达什麽样的讯息呢？一起来看看吧！
Wanna One 在今天（23 号）号开始释出特别专辑〈1÷χ=1 (UNDIVIDED)〉的个人概念照，由朴志训、黄旼炫和裴珍映率先登场：
想看全员概念照的话，这里也有现场侧拍影片给 Wannable 先睹为快！
另一方面，昨天公开最新团体主打歌名 “Light” 后，大众立刻开始猜测这个简单的字眼代表什么样的歌曲。原来继去年唱出初次邂逅的 “Energetic”、描写相遇前不完整状态的 “Beautiful”、和粉丝约好带来灿烂黄金年代的 “I.P.U.” 和 “BOOMERANG” 后，这一次 Wanna One 就要以 “Light” 唱出无论如何都不容分离、一段完整的爱情故事。
随著 Wanna One 完成了小分队准备、拍好新歌 MV，距离他们的世界巡回演唱会《ONE: The World》首场公演也只剩一周了，现在我们要做的就是继续锁定其他概念照、好好期待 Wanna One 回归啦！
（照片与影片来源：YMC Entertainment）
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