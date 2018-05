Wonder Girls出身「婑斌」中文名原来一直写错了?! 李准基公开自己健身的成果,并秀出手臂肌肉!粉丝们纷纷表示:「好Man」 金国振上周秘密登记结婚! 与姜修智相识25周年终成眷属 《想暂停的瞬间:About Time》李圣经自弹自唱,这一幕真的太美太迷人了~! BLACKPINK官方应援棒公开!是可爱的气锤造型,由成员们亲自参与设计! 《油腻的Melo》张赫:「休想欺负我的男人。」李俊昊为了爱头破血流! 漂亮姐姐请吃饭!宋慧乔为朴炯植送上应援餐车:「我们帅气的忙内炯植,加油!」 EXO SUHO官网留言答谢粉丝的生日祝福 Cool sexy 指数破表!BLACKPINK&禹棹焕代言雪碧 幕后画报出炉了! 《SHINee's BACK》回归真人秀来袭!带你回顾十年历史 《新西游记5》将以9月播出为目标!成员不会有变化,旅行的国家还在讨论中! 炎炎夏日就靠这首醒脑!BIGBANG 经典歌〈Sober〉MV 点阅数风光破亿 Wanna One 特别专辑〈1÷χ=1 (UNDIVIDED)〉准备就绪 最新主打〈Light〉是什么样的歌? 房时爀开箱前,竟然不知道专辑里有这个东西?还连续两次抽到同张小卡! 「咖啡王子」重逢了! 金材昱&金东昱合演OCN新剧《手:The Guest》,变身驱魔人和祭司! 有种友谊叫 Fin.K.L!出道满廿周年 全员齐聚一堂温馨庆祝 金珉禧洪常秀爱情事业两得意 新作《克莱儿的相机》再展辛辣风格 【月火剧】五部同播!《我们遇见的奇迹》连续七周稳坐收视冠军 [好片推荐]《最后的礼物》不该让上一代的误会 成了孩子的成长阴影 MONSTA X与台粉相约过暑假 7月14日不见不散 MAMAMOO 颂乐个唱好评再加场 釜山公演 6 月连唱两天! 防弹少年团柾国性感「川」字腹肌狂撩妹!不是说好2025年才公开的吗? PRISTIN V 出道规模不简单 一人一支预告片+正面概念照抢先看! 《Idol Room》金烔完大喊:「不要死!」最爆笑的神话20年祝词大概只有这里看的到~ 《森林里的小屋》一起为房子增加色彩吧!你是「朴信惠派」还是「苏志燮派」? 出道才刚满 20 天⋯⋯(G)I-DLE 火速夺下首座音乐节目冠军奖杯啦! G.O爆料曾目睹BEAST经纪人下跪!只为求得上节目的机会…… 新沙、东大门、仁川皆有分店~未来实验室里的乌云冰淇淋,把坏心情都吃光光! 升级版《丛法》?来到《Dunia》,就回不去了...... 《人生酒馆》SJ希澈分享出演墨西哥节目时…MC一上来就问「火辣的问题」!

昨天 Wanna One 闪电公开了最新主打歌名 "Light",这次他们想对粉丝 Wannable 传达什麽样的讯息呢?一起来看看吧!

Wanna One 在今天(23 号)号开始释出特别专辑〈1÷χ=1 (UNDIVIDED)〉的个人概念照,由朴志训、黄旼炫和裴珍映率先登场:

想看全员概念照的话,这里也有‎现场侧拍影片‎给 Wannable 先睹为快!

另一方面,昨天公开最新团体主打歌名 “Light” 后,大众立刻开始猜测这个简单的字眼代表什么样的歌曲。原来继去年唱出初次邂逅的 “Energetic”、描写相遇前不完整状态的 “Beautiful”、和粉丝约好带来灿烂黄金年代的 “I.P.U.” 和 “BOOMERANG” 后,这一次 Wanna One 就要以 “Light” 唱出无论如何都不容分离、一段完整的爱情故事。

随著 Wanna One 完成了小分队准备、拍好新歌 MV,距离他们的世界巡回演唱会《ONE: The World》首场公演也只剩一周了,现在我们要做的就是继续锁定其他概念照、好好期待 Wanna One 回归啦!



(照片与影片来源:YMC Entertainment)

