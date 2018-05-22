出道才刚满 20 天⋯⋯(G)I-DLE 火速夺下首座音乐节目冠军奖杯啦！

这样看来，今年女团中的怪物新人也许就是 (G)I-DLE 了。恭喜她们拿下出道后第一座冠军奖杯啦！
昨天（22 日）在 SBS MTV 播出的《The Show 5》中，(G)I-DLE 就以队长小娟(素妍）创作的出道曲 “LATATA” 击败 Dreamcatcher 和 The Boyz，成为 5 月第四周的冠军得主，比起目前的最快夺冠纪录（BLACKINK 以 “Whistle” 创下的 14 天）只慢了不到一周。
获奖后的 (G)I-DLE 欣喜若狂，小娟接下奖杯后一时说不出话来，首先向 CUBE Entertainment 的同仁致谢后，立刻提起大力支持 (G)I-DLE 的粉丝，接著才想起通常感言中都会提及的公司工作人员等，首度获奖的慌乱模样无比真实。
接著 Minnie、雨琦和舒华三位来自外国的成员也纷纷发表感言：「真的非常非常谢谢大家，我们会更努力的！」
从一出道就备受瞩目的 (G)I-DLE，这几周以来的现场表演也大受好评，真的很琦带她们不可限量的未来啦！
（照片与影片来源：SBS MTV）
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