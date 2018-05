Nichkhun:黄灿盛你死定了!究竟所为何事? MAMAMOO玟星《Selfish》MV中帅气跑车的秘密...竟然是小朋友的电动跑车! 她们是JYP下一代女团?惊现TWICE演唱会! GFRIEND Eunha戴眼罩出国! 眼疾持续多日,好令人担心啊...... 《请吃饭漂亮姐姐》孙艺珍&丁海寅终映感言:「充满幸福和笑容,也让人成长许多。」 因健康问题中断活动的金裕贞!在IG公开近况:「为了健康而努力著,感谢等待我的人」 出道三年 DAY6 终於要举行世界巡回演唱会了!台湾场敲定 9 月 1 日 【歌手品牌评价】防弹少年团光荣重返冠军宝座 亚军 Wanna One 公开最新主打歌名! 《拜托了冰箱》姜丹尼尔&邕圣佑惊人食性大公开! 重口味Vs.初丁 EXO-CBX 日专发行两周气势不减反增 首度称霸 Oricon 单周榜! SEVENTEEN 演唱会门票一开卖就秒杀 46 万人同时上线抢票! EXO伯贤、世勋晒近况照令人心动 入伍前入伍后都是满脸笑!INFINITE 圣圭军中照曝光 《Running Man》WINNER、AOA四团代表出演预告公开,光洙回忆起爱情线? IU起诉恶意留言者! 所属社发布声明:「决不轻饶」 粉丝哭了 ! 终於等到朴有天暑假来台「再会」 《森林里的小屋》苏志燮、朴信惠「被包围」了!夜晚的小屋真的太热闹~ 韩剧 无法律师무법 변호사 - 是部标配型的黑帮法庭剧 Jeno&睿恩&金龙国新鲜搭档 今日接下《The Show 5》主持棒! 《人生酒馆》SJ希澈谈及结婚话题:「偶像结婚对粉丝可能是种很大的失礼」 李光洙秀出胸肌了! 与权相佑&成东日同拍写真 【弘大花草系咖啡厅】超好拍花房咖啡厅,棉花糖拿铁的甜蜜下午茶时间! 《Idol Room》看过行走的画报…那有看过「行走的花篮」吗?从出场就不一般的神话!

本月的歌手品牌评价冠、亚军光看团名就能联想出无限期待,果然是每月在各种排行中中名列前茅的大势啊!身为 Army 或 Wannable 的你现在最期待什么事情呢?

韩国企业评价研究所於 2018 年 4 月 20 日起至 2018 年 5 月 21 日间,针对韩国歌手搜集了 89,239,797 件数据,并就品牌参与、互动、媒体表现、社群价值⋯⋯等进行分析。

结果,上个月短暂出让冠军头衔后,即将衣锦还乡的防弹少年团本月立刻重返宝座!昨天他们才再度在美国《Billboard Music Awards》上拿下 Top Social Artist 奖项并首度公开回归表演,最新发行的专辑〈Love Yourself 转“Tear”〉依然在全球各地的音源榜上发威,接下来衣紧还乡回到韩国展开的活动更让人等不及了!



而第二名得主则是本月的男团品牌评价冠军 Wanna One。昨天他们甫开卖特别专辑〈1÷χ=1 (UNDIVIDED)〉,立刻就拿下了 Yes24 网站的唱片销量第一,随著小分队组成底定、最新主打歌名 "Light" 曝光,距离所有活动成果集大成的首场世界巡回演唱会《ONE: The World》登场,也只剩不到两周罗!

除了防弹少年团与 Wanna One 外,在 5 月打入前 20 名的歌手还有 iKON、TWICE、EXO、Red Velvet、GFRIEND、WINNER、SEVENTEEN、脸红的思春期、(G)I-DLE、MAMAMOO、BLACKPINK、INFINITE、BIGBANG、黄致列、朴孝信、MOMOLAND、BTOB 以及 Oh My Girl。



(照片与影片来源:Big HIt Entertainment、YMC Entertainment、YG Entertainment)

施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究

相关新闻