【歌手品牌评价】防弹少年团光荣重返冠军宝座　亚军 Wanna One 公开最新主打歌名！

本月的歌手品牌评价冠、亚军光看团名就能联想出无限期待，果然是每月在各种排行中中名列前茅的大势啊！身为 Army 或 Wannable 的你现在最期待什么事情呢？
韩国企业评价研究所於 2018 年 4 月 20 日起至 2018 年 5 月 21 日间，针对韩国歌手搜集了 89,239,797 件数据，并就品牌参与、互动、媒体表现、社群价值⋯⋯等进行分析。
结果，上个月短暂出让冠军头衔后，即将衣锦还乡的防弹少年团本月立刻重返宝座！昨天他们才再度在美国《Billboard Music Awards》上拿下 Top Social Artist 奖项并首度公开回归表演，最新发行的专辑〈Love Yourself 转“Tear”〉依然在全球各地的音源榜上发威，接下来衣紧还乡回到韩国展开的活动更让人等不及了！
而第二名得主则是本月的男团品牌评价冠军 Wanna One。昨天他们甫开卖特别专辑〈1÷χ=1 (UNDIVIDED)〉，立刻就拿下了 Yes24 网站的唱片销量第一，随著小分队组成底定、最新主打歌名 "Light" 曝光，距离所有活动成果集大成的首场世界巡回演唱会《ONE: The World》登场，也只剩不到两周罗！
除了防弹少年团与 Wanna One 外，在 5 月打入前 20 名的歌手还有 iKON、TWICE、EXO、Red Velvet、GFRIEND、WINNER、SEVENTEEN、脸红的思春期、(G)I-DLE、MAMAMOO、BLACKPINK、INFINITE、BIGBANG、黄致列、朴孝信、MOMOLAND、BTOB 以及 Oh My Girl。
（照片与影片来源：Big HIt Entertainment、YMC Entertainment、YG Entertainment）
施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究