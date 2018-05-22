粉丝哭了 ! 终於等到朴有天暑假来台「再会」

历经风风雨雨，朴有天最近开始在SNS平台曝光，看见他的笑脸，大家渐渐可以不再为他耽心，也为了这些想念已久的粉丝们，朴有天宣布暑假即将来台。
睽违6年，朴有天即将於七月来台与粉丝们『再会』。本次见面会暨迷你演唱会主题定为『再会』，是再次与粉丝们聚首、再度会面的意思。经过了长时间的沉淀，朴有天历经了许多成长也变得更加勇敢，也希望能够亲自感谢这些等待他许久的粉丝们，於是希望在暑假与大家同欢叙旧，聊聊这些年他的心情，而粉丝在看到活动消息时也直呼想哭并表示「等了这么久，终於等到朴有天再度来台湾！」
本次活动内容企划见面会与迷你演唱会两种形式，除了将与粉丝有大量互动之外，也将演唱多首歌曲，一次满足粉丝们的所有心愿，也感谢粉丝们长久以来对朴有天的支持！朴有天表示多年没见到台湾粉丝，既期待又紧张，像是与老朋友见面般，想跟粉丝们好好分享这些年的他，也想跟粉丝们创造一个难忘的回忆。
《2018 PARK YUCHUN FANMEETING & MINI CONCERT 『再会』》将於7月21日在台北科技大学中正厅举办，门票於6月2日中午12:00 ibon售票系统全面开卖，让我们再度与朴有天来场温馨的再会吧！。
【演出资讯】
2018 PARK YUCHUN FANMEETING & MINI CONCERT IN TAIPEI『再会』
演出日期：2018/07/21（六）17:30入场、18:30开演
演出地点：台北科技大学 中正厅（台北市大安区忠孝东路三段1号）
演出票价：NT$4800、NT$3800、NT$2800（身心障碍优惠票：NT$2400）
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