李光洙秀出胸肌了！ 与权相佑&城东日同拍写真

哦莫哦莫，这组写真厉害了！ 李光洙秀出胸肌和腹肌，权相佑也默默炫耀大长腿...... 城东日前辈从头到尾笑得好开心XDD
李光洙、权相佑和城东日一起主演的电影《侦探：Returns》即将在6月13日上映，这次三人一起拍的写真也是把片中角色套用过来，连剧情都带上了，既认真又搞笑，真的很有趣！
而且长颈鹿居然也秀出肌肉了！ 难得啊难得，这一定要珍藏起来~
片中，权相佑饰演漫画店老板、夏洛克福尔摩斯的狂热粉丝姜大万（音），成东日饰演传说级刑警卢太秀（音），都跟前作《侦探：Beginning》一样，不同的是加入了由李光洙饰演的专职网路调查组ACE队员，单看设定就已经够爆笑了！
妙的是，三个人一个是30代、一个40代、一个是50代，年龄差距全都是9岁！ 其实三人的精神气质都很年轻有活力耶~
因为电影是在远离首尔的大田市拍摄的，3个人在拍片期间几乎都住在一起，还在成东日的房间里专门摆了酒桌：「拍摄有52场，但喝酒就喝了差不多67次。 每天清晨起来运动，然后去拍摄，然后再回来喝酒，拍摄期间都像一家人一样。 」跟「慈父专业户」成东日喝酒，那画面真的很有家人的感觉XDD
（图源：Cosmopolitan）
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