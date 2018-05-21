《森林里的小屋》一起为房子增加色彩吧！你是「朴信惠派」还是「苏志燮派」？

小编真的很喜欢大苏画的表情～他还说，如果制作组惹到他，就要把笑脸变成怒脸（笑）有够可爱！
tvN综艺节目《森林里的小屋》於上周五（18日）播出第7集，「实验对象A」朴信惠和「实验对象B」苏志燮，收到幸福实验：为房子增加色彩！
A表示，自己没有学过美术。但是，反正自己不擅长画画，那就像孩子一样随心所欲地画吧！
看到B思考了这么久，节目组问他理由。B回答，要是只突出某个地方，那就只有那个地方会显眼。为了不破坏房子外观，他在想，若是有「重点装饰」、觉得不好就移除的东西，应该会不错。
然后在地上打草稿，又像刚刚一样，迟迟未能下手，非常慎重行事。就这样反覆好几次。
画完以后，B的心情显然很好，把木头转为笑脸的那一面。而这也达到他刚刚说的：「不破坏原本外观、不需要的时候可以收起来」，B还说：「以后对制作组…表达感情的时候，就用它了。」
自己说完，自己爆笑XD他还「威胁」制作组：「警告你们别惹我，不然我会摆出那个表情哦！」让制作组也哈哈大笑。
A的实验也接近尾声，除了窗户边的一圈花草，她还加上一只小白猫。原来，她一边画，一边想著电影《My Love》里的场景。电影里，画家亲自在家中或了许多花草，於是A就想，要画出可以融入森林的花田。画完以后，A也相当满足，觉得十分开心。
如果是你，你会像A一样，放手尝试、大胆作画，从中获得乐趣；又或者像B一样，在不破坏原本的结构为前提，为生活增加「亮点」呢？
（图片、影片来源：tvN《森林里的小屋》）
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