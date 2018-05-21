张娜拉出演《Sugar Man》：「忙拍戏4天没洗头，却要跟赵寅成对戏！ 」
综艺 2018年5月21日 星期一12:29 Sani
昨天的《Sugar Man 2》居然请来了张娜拉！ 还现场重现多年前的经典歌曲《Sweet Dream》，真的让人感动啊！
这一期的嘉宾是曾在情景剧《Non-Stop》里饰演情侣的张娜拉和梁东根。 张娜拉在2002年发行了人气超高的《Sweet Dream》，还得过很多歌手方面的大奖，但是近年来却因为专注演戏而很少发专辑：「好像我不太能一心多用。 有段时间很不想唱歌来的。 不过最近有了想唱的歌，也开始做发声练习了。 」张娜拉还在节目中唱了几句自己的中文歌，声音真的超动听啊！ 哪里需要再做发声练习啦XDD
不得不说，听到《Sweet Dream》张娜拉的第一句声音时，小编的鸡皮疙瘩全都起来了！ 隔了这么多年再听到，真的感动到不行~~~
张娜拉2011年作为歌手出道，马上就捧回新人奖，第二年则拿到年末颁奖礼的大赏，出演的情景喜剧《Non-Stop》更是达到了高达42%的收视率，之后的《明朗少女成功记》也相当有人气， 2002年单是广告就接拍了18个！
张娜拉回忆说：「没有时间盥洗，拍完电视剧马上就去拍情景喜剧，当时已经4天没洗头发了。 要和赵寅成拍对手戏，但是连我自己都能闻到头发的味道。 好担心风吹来时味道会飘过去，全部神经都绷紧了。 」让人心疼又忍不住想笑啊XDD
张娜拉还爆料自己21岁时肝就出了问题，全是因为疲劳过度T^T好在现在的生活已经找回平衡，她也透露说「如果在自己想唱的歌曲上成功了，就会唱给大家听」，是不是可以期待张娜拉的新专辑了呢？！
最后来欣赏张娜拉现场重现的这首《我也是女人》吧！期待张歌手的回归啊~~~
（图源：《Sugar Man》截图）
Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻