《Running Man》节目组请来和成员们脸相像的人，惊见帅版刘在锡&光洙复制人 [好片推荐]《消失的女人》严智苑VS孔晓振 地表最强母亲的对决 防弹少年团办到啦！蝉联《BBMA》Top Social Artist 得主 「这座奖属於 Army！」 演员高庚杓今日现役入伍 “会变得更成熟回来” BIGBANG 胜利日本人气再升级 今夏首度只身登上《a-nation》舞台！ 具惠善&安宰贤自拍庆祝结婚2周年 表情卖萌搞笑 实吃评论 : 弘大知名蛋糕店没想像中好吃! 恭喜 GFRIEND！成功登基十冠王宝座 〈夜〉活动完美落幕！ 「炸弹酒没有极限」韩国生日酒大揭密！ MAMAMOO 玟星与 RV 瑟琪携手 首张个专〈SELFISH〉走嘻哈风？ 樱花树下、穿著校服的INFINITE L笑容灿烂…帅气外貌让人不容忽视！ 金在奂选择Zico当制作人却唱Heize的歌？Zico：是除了我的歌其他都会吗？ 每次回归都创新 SHINee 十周年新歌概念照＆首波主打歌预告前卫又时尚！ 防弹少年团新歌甫出炉、旧歌记录照破不误 〈Blood Sweat & Tears〉MV 点阅数破三亿啦！ 超用心！gugudan金世正Cover《追光者》中文发音真不错 尹施允、李宥英将合作SBS新剧《致亲爱的法官大人》！预计7月首播

距离 SHINee 带著正规六辑回归只剩一周，快来看看千呼万唤始出来的首波概念照和主打歌预告片吧！

SHINee 在韩国时间今天（21 日）零点释出了第六张正规专辑〈The Story of Light〉的首波概念照，除了团体照外还有 Key 与泰民的个人画报，大胆突破的造型瞬间吸引目光！









在这同时，SHINee 也抢先公开了这次的首波主打歌 “Good Evening” 预告片，就算短短 21 秒的影片里没有一句歌词，洗练的音效、旋律与画面早已掀起火热期待！特别的是，Key 与珉豪都参与了 “Good Evening” 的 rap 制作，为这首融合了 90 年代经典 R&B 元素的电子流行乐增添独属於 SHINee 的个性。



为了别具意义的十周年，SHINee 这次除了 “Good Evening” 外还有 “I Want You” 和 “Our Page” 共三波主打歌，将依序於 28 日、6 月 11 日和 25 日公开。

另一方面，SHINee 的出道十周年纪念见面会《SHINee Debut 10th Anniversary ☆ SHINee DAY》，也即将於 27 日在高丽大学华亭体育馆隆重登场，当天就能看见他们的最新主打歌表演啦！



（照片与影片来源：SM Entertainment）

施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻