每次回归都创新　SHINee 十周年新歌概念照＆首波主打歌预告前卫又时尚！

每次回归都创新　SHINee 十周年新歌概念照＆首波主打歌预告前卫又时尚！

KPOP   2018年5月21日   星期一08:31   施乃琪  

距离 SHINee 带著正规六辑回归只剩一周，快来看看千呼万唤始出来的首波概念照和主打歌预告片吧！

SHINee 在韩国时间今天（21 日）零点释出了第六张正规专辑〈The Story of Light〉的首波概念照，除了团体照外还有 Key 与泰民的个人画报，大胆突破的造型瞬间吸引目光！




在这同时，SHINee 也抢先公开了这次的首波主打歌 “Good Evening” 预告片，就算短短 21 秒的影片里没有一句歌词，洗练的音效、旋律与画面早已掀起火热期待！特别的是，Key 与珉豪都参与了 “Good Evening” 的 rap 制作，为这首融合了 90 年代经典 R&B 元素的电子流行乐增添独属於 SHINee 的个性。

为了别具意义的十周年，SHINee 这次除了 “Good Evening” 外还有 “I Want You” 和 “Our Page” 共三波主打歌，将依序於 28 日、6 月 11 日和 25 日公开。

另一方面，SHINee 的出道十周年纪念见面会《SHINee Debut 10th Anniversary ☆ SHINee DAY》，也即将於 27 日在高丽大学华亭体育馆隆重登场，当天就能看见他们的最新主打歌表演啦！


（照片与影片来源：SM Entertainment）

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