尹施允、李宥英将合作SBS新剧《致亲爱的法官大人》！预计7月首播

哇～都是演技派的！近期刚结束TV朝鲜电视剧《大君－描绘爱情》的尹施允，确定和先前出演MBC独幕剧《疯了，因为你！》的李宥英，合作SBS新水木剧（周三、四播出）《致亲爱的法官大人》，预计於7月首播。
《致亲爱的法官》是一部法庭剧，描述头脑出众、外貌出色，所有基因都一样，却过著完全不同人生的同卵双胞胎兄弟的故事。相关人士表示，尹施允和李宥英确定出演男、女主角，除了法庭剧，还会有爱情戏，会为观众展现诸多故事。
尹施允在上一部作品《大君－描绘爱情》里的表现，获得观众一致肯定。最后一集收视率为5.6%，创下该台电视剧史上最高收视率，他还和合作演员朱相昱、陈世娫等履行Free hug公约。
此次，他将在《致亲爱的法官大人》首次挑战一人分饰二角，为双胞胎的角色。哥哥「韩秀浩」是严守法律、没有离谱判决、像电脑一样精准的法官；弟弟「韩江浩」则有多次的犯罪前科，哥哥消失后弟弟顶替他的工作，摇身一变成为受人爱戴的法官。
李宥英则在近期出演MBC独幕剧《疯了，因为你！》与金善浩合作。这是她首次出演无线台的作品，虽然只有四集，但是演技令人印象深刻。
她将在《致亲爱的法官大人》中饰演「宋智贤」。她看见心中的榜样――姐姐，遭遇性暴行，但犯人却被判无罪，让她有了成为法官的梦想。比起法律尊严，更考虑人性尊严。虽然是法律界的预备人士，却无法赞同罪行法定主义。
另外，《致亲爱的法官大人》预计接档《勋男正音》（主演：南宫珉、黄正音），预计7月首播。
（图片来源：KSD、TVDaily）
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