《Running Man》节目组请来和成员们脸相像的人，惊见帅版刘在锡&光洙复制人 [好片推荐]《消失的女人》严智苑VS孔晓振 地表最强母亲的对决 防弹少年团办到啦！蝉联《BBMA》Top Social Artist 得主 「这座奖属於 Army！」 演员高庚杓今日现役入伍 “会变得更成熟回来” BIGBANG 胜利日本人气再升级 今夏首度只身登上《a-nation》舞台！ 具惠善&安宰贤自拍庆祝结婚2周年 表情卖萌搞笑 实吃评论 : 弘大知名蛋糕店没想像中好吃! 恭喜 GFRIEND！成功登基十冠王宝座 〈夜〉活动完美落幕！ 「炸弹酒没有极限」韩国生日酒大揭密！ MAMAMOO 玟星与 RV 瑟琪携手 首张个专〈SELFISH〉走嘻哈风？ 樱花树下、穿著校服的INFINITE L笑容灿烂…帅气外貌让人不容忽视！ 金在奂选择Zico当制作人却唱Heize的歌？Zico：是除了我的歌其他都会吗？ 每次回归都创新 SHINee 十周年新歌概念照＆首波主打歌预告前卫又时尚！ 防弹少年团新歌甫出炉、旧歌记录照破不误 〈Blood Sweat & Tears〉MV 点阅数破三亿啦！ 超用心！gugudan金世正Cover《追光者》中文发音真不错 尹施允、李宥英将合作SBS新剧《致亲爱的法官大人》！预计7月首播

哇～都是演技派的！近期刚结束TV朝鲜电视剧《大君－描绘爱情》的尹施允，确定和先前出演MBC独幕剧《疯了，因为你！》的李宥英，合作SBS新水木剧（周三、四播出）《致亲爱的法官大人》，预计於7月首播。

《致亲爱的法官》是一部法庭剧，描述头脑出众、外貌出色，所有基因都一样，却过著完全不同人生的同卵双胞胎兄弟的故事。相关人士表示，尹施允和李宥英确定出演男、女主角，除了法庭剧，还会有爱情戏，会为观众展现诸多故事。



尹施允在上一部作品《大君－描绘爱情》里的表现，获得观众一致肯定。最后一集收视率为5.6%，创下该台电视剧史上最高收视率，他还和合作演员朱相昱、陈世娫等履行Free hug公约。

此次，他将在《致亲爱的法官大人》首次挑战一人分饰二角，为双胞胎的角色。哥哥「韩秀浩」是严守法律、没有离谱判决、像电脑一样精准的法官；弟弟「韩江浩」则有多次的犯罪前科，哥哥消失后弟弟顶替他的工作，摇身一变成为受人爱戴的法官。



李宥英则在近期出演MBC独幕剧《疯了，因为你！》与金善浩合作。这是她首次出演无线台的作品，虽然只有四集，但是演技令人印象深刻。

她将在《致亲爱的法官大人》中饰演「宋智贤」。她看见心中的榜样――姐姐，遭遇性暴行，但犯人却被判无罪，让她有了成为法官的梦想。比起法律尊严，更考虑人性尊严。虽然是法律界的预备人士，却无法赞同罪行法定主义。

另外，《致亲爱的法官大人》预计接档《勋男正音》（主演：南宫珉、黄正音），预计7月首播。

（图片来源：KSD、TVDaily）

写手：JiaJia@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻