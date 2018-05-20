《Running Man》节目组请来和成员们脸相像的人，惊见帅版刘在锡&光洙复制人 [好片推荐]《消失的女人》严智苑VS孔晓振 地表最强母亲的对决 防弹少年团办到啦！蝉联《BBMA》Top Social Artist 得主 「这座奖属於 Army！」 演员高庚杓今日现役入伍 “会变得更成熟回来” BIGBANG 胜利日本人气再升级 今夏首度只身登上《a-nation》舞台！ 具惠善&安宰贤自拍庆祝结婚2周年 表情卖萌搞笑 实吃评论 : 弘大知名蛋糕店没想像中好吃! 恭喜 GFRIEND！成功登基十冠王宝座 〈夜〉活动完美落幕！ 「炸弹酒没有极限」韩国生日酒大揭密！ MAMAMOO 玟星与 RV 瑟琪携手 首张个专〈SELFISH〉走嘻哈风？ 樱花树下、穿著校服的INFINITE L笑容灿烂…帅气外貌让人不容忽视！ 金在奂选择Zico当制作人却唱Heize的歌？Zico：是除了我的歌其他都会吗？ 每次回归都创新 SHINee 十周年新歌概念照＆首波主打歌预告前卫又时尚！ 防弹少年团新歌甫出炉、旧歌记录照破不误 〈Blood Sweat & Tears〉MV 点阅数破三亿啦！ 超用心！gugudan金世正Cover《追光者》中文发音真不错 尹施允、李宥英将合作SBS新剧《致亲爱的法官大人》！预计7月首播

Zico：很好，你成功引起我的注意。（大笑）



Mnet综艺节目《Wanna One Go: X-Con》，收录Wanna One小分队制作专辑的点点滴滴。成员要和大咖制作人一起合作，在「选择」与「被选」之间，充满紧张和刺激。要说小编最印象深刻的，大概就是金在奂明明选择Zico当制作人，却唱著Heize的歌吧～

金在奂正在前往见姜丹尼尔的路上，感觉充满了「荆棘」XD明明是来「约会」的他，却要穿上装备，预计要「飞过去」找姜丹尼尔。而姜丹尼尔只闻其声、不见其人，马上就知道是金在奂来到他身边了～

最令人惊奇的是，在选择小分队的伙伴时，三次选择，金在奂和姜丹尼尔三次都选择彼此，难道这就是命中注定吗！！！他们也成为第一组成功的CP，确定要合作小分队专辑。

又到了紧张的时刻，组成小分队的金在奂和姜丹尼尔选择Zico担任自己的制作人，竞争对手是尚未形成小分队的朴佑镇。金在奂作为代表「发散魅力」，他拿出吉他准备自弹自唱。金在奂和吉他的声音完美配合，令人陶醉。不过往下一听…金在奂所演唱的歌，是另外一位制作人Heize的歌――《不要回来》！



Zico.不可置信.jpg



Heize.不可置信.jpg



成员们都乐开花了，



灵魂被抽离的Zico制作人，



大步走向朴佑镇XD



金在奂努力、镇定地（？）把歌唱完。



在事后采访中，金在奂难为情地表示：「其实很害怕，不知道该怎么善后」、「想通过魅力发散逗笑大家，结果情况很尴尬，出大事了」



当然，大家都很好奇金在奂，为什么选择Zico，却唱了Heize的歌。他极力解释，因为是很喜欢的歌，就算Heize前辈不在现场，他也会唱的。



而在一旁的姜丹尼尔看著慌张的金在奂，也给他鼓励和安慰，真的太有爱啦～



情况真的很有趣！（笑）最后，Zico先选择了金在奂和姜丹尼尔成为合作对象，也向朴佑镇表示，一定会把他带来Zico队。



还有更好笑的！在制作人Dynamic Duo出场的时候，已经和Zico并肩坐在一起的金在奂，居然跟著哼唱Dynamic Duo的歌曲。Zico发现了，忍不住问金在奂：「是除了我的歌都会唱吗？」怎么这么可爱啦～



而Zico也没有食言，金在奂、姜丹尼尔和朴佑镇真的组成小分队「Triple Position」啦！期待完整音源公开～

今天（20日）会播出第3集，小分队将和制作人一同展开旅行，千万别错过罗！



Wanna One小分队概念照全数公开！队名寓意、预告影片你都看过了吗？

（图片、影片来源：Mnet《Wanna One Go: X-Con》）

写手：JiaJia@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻