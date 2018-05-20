金在奂选择Zico当制作人却唱Heize的歌？Zico：是除了我的歌其他都会吗？

Zico：很好，你成功引起我的注意。（大笑）
Mnet综艺节目《Wanna One Go: X-Con》，收录Wanna One小分队制作专辑的点点滴滴。成员要和大咖制作人一起合作，在「选择」与「被选」之间，充满紧张和刺激。要说小编最印象深刻的，大概就是金在奂明明选择Zico当制作人，却唱著Heize的歌吧～
金在奂正在前往见姜丹尼尔的路上，感觉充满了「荆棘」XD明明是来「约会」的他，却要穿上装备，预计要「飞过去」找姜丹尼尔。而姜丹尼尔只闻其声、不见其人，马上就知道是金在奂来到他身边了～
最令人惊奇的是，在选择小分队的伙伴时，三次选择，金在奂和姜丹尼尔三次都选择彼此，难道这就是命中注定吗！！！他们也成为第一组成功的CP，确定要合作小分队专辑。
又到了紧张的时刻，组成小分队的金在奂和姜丹尼尔选择Zico担任自己的制作人，竞争对手是尚未形成小分队的朴佑镇。金在奂作为代表「发散魅力」，他拿出吉他准备自弹自唱。金在奂和吉他的声音完美配合，令人陶醉。不过往下一听…金在奂所演唱的歌，是另外一位制作人Heize的歌――《不要回来》！
在事后采访中，金在奂难为情地表示：「其实很害怕，不知道该怎么善后」、「想通过魅力发散逗笑大家，结果情况很尴尬，出大事了」
当然，大家都很好奇金在奂，为什么选择Zico，却唱了Heize的歌。他极力解释，因为是很喜欢的歌，就算Heize前辈不在现场，他也会唱的。
而在一旁的姜丹尼尔看著慌张的金在奂，也给他鼓励和安慰，真的太有爱啦～
情况真的很有趣！（笑）最后，Zico先选择了金在奂和姜丹尼尔成为合作对象，也向朴佑镇表示，一定会把他带来Zico队。
还有更好笑的！在制作人Dynamic Duo出场的时候，已经和Zico并肩坐在一起的金在奂，居然跟著哼唱Dynamic Duo的歌曲。Zico发现了，忍不住问金在奂：「是除了我的歌都会唱吗？」怎么这么可爱啦～
而Zico也没有食言，金在奂、姜丹尼尔和朴佑镇真的组成小分队「Triple Position」啦！期待完整音源公开～
今天（20日）会播出第3集，小分队将和制作人一同展开旅行，千万别错过罗！
Wanna One小分队概念照全数公开！队名寓意、预告影片你都看过了吗？
（图片、影片来源：Mnet《Wanna One Go: X-Con》）
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