防弹纪录片：演唱会期间Jimin颈部受伤，无法上台急到哭了～

Jimin其实真的很爱、很看重海外的粉丝T^T其实大家都想说的是，我们还可以再见，但是你的身体一定要照顾好啊！
前几天通过网路公开的防弹少年团纪录片《BTS：BURN THE STAGE》第8期里，公开了去年全球巡回演唱会期间Jimin受伤的幕后故事。
当时海外场次只剩下澳门，Jimin却突然颈部肌肉疼痛不已，甚至必须用石膏做固定。 其实，防弹少年团每场演唱会都表演20多首歌，而且舞蹈强度非常大，敬业的Jimin不知不觉就受了伤。
成员们都非常理解他的热情，但也尽力说服他不要勉强自己，最后Jimin决定在舞台上只唱歌给大家听。
但这一决定对Jimin而言其实十分艰难，片中可以看到他低下头，泪水沿著脸颊滑落......
Jimin在采访中说：「（因为我的缘故）整体的画面都被破坏，视线也变得分散了。 而且会有更多人担心我。 这是最后一场海外演唱会，（当地的）粉丝们不知道何时才能再看到我们，（因为遗憾）感觉非常难过。 」Jimin啊，有这份心意就足够了啊T^T
最后一首歌之前，Jimin走上舞台、亲自对歌迷们道歉，不停说著「对不起」，而粉丝们则大声回应「不要紧的」~Jimin对大家说：「我们快点再见面吧，谢谢你们，爱你们。 」最后还是忍不住情绪，悄悄低下了头......
其实，阿米们无论何时都愿意等待，只是你们一定要健健康康的啊！
（图源：YouTube@BANGTANTV）
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