《玩什么好呢？》字幕惹争议！「SEVENTEEN建立HYBE新大楼」被批「歪曲历史」，节目组火速修改

《玩什么好呢？》昨晚公开下期预告，继JYP和YG之后探访HYBE娱乐，不料节目组关於BTS防弹少年团和SEVENTEEN的后制字幕引起巨大争议。

预告片中节目成员参观HYBE新大楼，感叹规模之大、内部餐厅江景之优美，这时搭配的字幕是：「BTS累积的基础、SEVENTEEN打下的江山，才建立起来的HYBE新公司大楼」。 就是这一句在网上引发爆炸性争议。



HYBE娱乐的前身是2005年建立的Big Hit娱乐，旗下艺人有SOLO歌手李贤、防弹少年团、TOMORROW X TOGETHER。 2013年推出防弹少年团后大获成功，2019年开始收购合并中小娱乐公司。 2020年5月Big Hit娱乐收购SEVENTEEN等艺人所属的Pledis娱乐，隔年3月改名为HYBE，同时宣布将迁往位於首尔龙山区的全新大楼。



因此，很多网友认为防弹少年团才是HYBE最大功臣、很难认同「SEVENTEEN打下江山」的说法，认为节目后制组对Kpop领域缺乏基本认知，做出这样的字幕无异於欺骗全国观众、「歪曲历史」， 在X及韩网论坛都引起巨大关注，甚至有网友在MBC电视台其他节目的主页也不断留言要求修正字幕、 对防弹少年团道歉。



好在节目组也很快意识到这一点，在官方主页公开预告片时对字幕做出了修改「让成员们著迷的新公司大楼class」。 有人认为防弹少年团粉丝反应过度，但大部份网友认为讯息有误确实应该做出修改，希望事情就此平息。



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