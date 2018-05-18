《SIXTEEN》淘汰练习生参加《Produce 48》！ 原来早已离开JYP......

《SIXTEEN》淘汰练习生参加《Produce 48》！ 原来早已离开JYP......

综艺   2018年5月19日   星期六09:45   ZJM  

这是她第三次参加选秀节目了，这次会不会走花路呢？


2015年JYP和Mnet联手打造的《SIXTEEN》淘汰生存节目，16人中淘汰了7人，9人组成了TWICE。 当年被淘汰的七人中的「彩姐妹」里的姐姐李彩燕离开了JYP Entertainment之后，现在以WM Entertainment的练习生身份参加了《Produce 48》！ 也就是暂时和B1A4、OH MY GIRLS同一家公司。

和以往的第一二季一样，在网上公开每个练习生的一分钟PR视频、照片、资料。 李彩燕在PR视频里，先是装扮医生的概念，给观众看病，然后就跳起了Powerful的舞蹈，给观众消除疲劳之意。


当年淘汰练习生中的朴池原、Natty时隔两年露面，参加《偶像学校》选秀时，也像换了个人一样地变漂亮了，李彩燕时隔三年露面，和当年一比， 也是漂亮了不少。


从《KPOP STAR3》、《SIXTEEN》到《Produce 48》，为了梦想而不停挑战的四年练习生李彩燕，总有一天会出道的吧！

图：Mnet

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留言/评论
  • Beini Li
    跟sixteen时比的确好看多了
    1小时前
  • Ki Ki
    顏值可能.....
    1小时前
  • Love Yan
    樣子完全不同了
    18分前
  • 郭小豆
    小開關們來加持
    1小时前
  • Kelly Lee
    樣子不同了...............
    1小时前
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