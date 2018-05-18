《SIXTEEN》淘汰练习生参加《Produce 48》！ 原来早已离开JYP......
综艺 2018年5月19日 星期六09:45 ZJM
这是她第三次参加选秀节目了，这次会不会走花路呢？
2015年JYP和Mnet联手打造的《SIXTEEN》淘汰生存节目，16人中淘汰了7人，9人组成了TWICE。 当年被淘汰的七人中的「彩姐妹」里的姐姐李彩燕离开了JYP Entertainment之后，现在以WM Entertainment的练习生身份参加了《Produce 48》！ 也就是暂时和B1A4、OH MY GIRLS同一家公司。
和以往的第一二季一样，在网上公开每个练习生的一分钟PR视频、照片、资料。 李彩燕在PR视频里，先是装扮医生的概念，给观众看病，然后就跳起了Powerful的舞蹈，给观众消除疲劳之意。
当年淘汰练习生中的朴池原、Natty时隔两年露面，参加《偶像学校》选秀时，也像换了个人一样地变漂亮了，李彩燕时隔三年露面，和当年一比， 也是漂亮了不少。
从《KPOP STAR3》、《SIXTEEN》到《Produce 48》，为了梦想而不停挑战的四年练习生李彩燕，总有一天会出道的吧！
图：Mnet
ZJM@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻