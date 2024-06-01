JYP公开新大楼设计图「中空绿地」新颖造型引瞩目，预计2028年建成

新大楼位於首尔江东区高德Biz Valley，由著名建筑师俞炫准设计、计划建成地下5层地上22层，环形格局、楼体中空、绿植丰富的设计获得网友好评。

JYP娱乐去年10月在首尔江东区高德洞购入1675㎡土地，今年1月邀请国内外4组设计团队参与设计竞标，4月决定将项目交给在韩国拥有较高知名度的建筑师俞炫准及其担任代表的「俞炫准建筑师事务所」。 昨日JYP首次公开了新大楼设计图。



新大楼计划分为地下5层和地上22层公27层，总楼面面积达到5万9475㎡。 JYP娱乐希望新大楼的空间能够「提高创意性、方面见面和沟通、自然采光充足」，因此设计师将一楼打造成绿地公园，并在楼宇各部都安排了开放型绿地空间，为粉丝、艺人及娱乐产业相关人士的积极交流提供便利。



此外，俞炫准是韩国弘益大学建筑学院教授、亦为美国建筑师，曾获多项国际建筑奖并出版多部关於城市与建筑的书籍。 去年曾为汝矣岛豪华公寓Gwangjang Apartments（1、2栋）担任设计。

韩网友认为设计图十分美观、比起娱乐公司反而更像购物中心，期待成为当地新地标，亦有人因中间镂空的设计联想到香港著名建筑的「龙门」。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻