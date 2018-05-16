发呆大王来台发呆? Crush亚巡之旅即将来台
KPOP 2018年5月17日 星期四12:54 Erin
演唱过多首电视剧的原声带，曲风多元的韩国音乐鬼才Crush，终於决定在这个暑假献出访台第一次，「2018 CRUSH FIRST SHOW IN TAIPEI」将於7/1在TICC举行，届时让台湾的粉丝们更能感染Crush的音乐魅力。
Crush，2012年12月7日以R&B歌手身分，发行了数位单曲"Red Dress"正式出道。2013年3月6日，在Amoeba Culture的项目"NOWorkend"中与Zion.T共同作曲作词编曲完成了"Two Melodies"。2014年6月5日，发行首张正规专辑"Crush On You"。在这张专辑中他与Dynamic Duo、GAEKO、Simon Dominic、Jay Park、Zion T等嘻哈和R&B歌手合作。
专辑发行后，所收录的歌曲都成功进入了各大音乐排行榜，2016年与少女时代的太妍合作"不要忘记"，也成为当时的大热歌曲，除此之外，为了韩剧《鬼怪》演唱的"Beautiful"及《没关系是爱情啊》的"无法入睡的夜晚"传唱度也非常惊人,最近推出的新单曲"Bitter Sweet"在韩国音乐排行榜也一直居高不下。
Crush从2015年开始也活跃於综艺节目，常常放空的样子让大家笑翻天，还曾於2016年汉江发呆大赛获得发呆王的冠军宝座，当时的片段实在引人发笑。
Crush今年首度跨出韩国进军亚洲，为2018年的暑假揭开美丽的序幕。本次在TICC所举办的「2018 CRUSH FIRST SHOW IN TAIPEI」门票也将於5月21日(周一)中午12点於宽宏售票系统(www.kham.com.tw)及全国莱尔富、OK便利商店正式开卖。
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