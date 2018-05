李英爱时隔13年回归大萤幕,与实力派小鲜肉李源根合作新电影《来找我》正式开拍 KHAN 出道倒数六天 双版本概念照帅气曝光! tvN《我的大叔》今晚第16集幸福大结局看点,编剧还没交代的事!? 《请给一顿饭Show》姜虎东、WINNER宋旻浩偶遇Red Velvet! tvN中了魔咒?这已经是第3次!新剧男二号纷纷卷入「性侵门」 发呆大王来台发呆? Crush亚巡之旅即将来台 SHINee 首波主打歌名出炉!十周年见面会上抢先表演〈Good Evening〉 朴宝剑有望接拍新剧《男朋友》! 时隔2年回归,饰演「平凡男生」 2018 K-FLOW CONCERT 8月登场 Super Junior+起光耀燮+EXID+KARD强势来袭 办公室伴手礼再+1!焦糖巧克力、生奶油巧克力派新上市~ 2018最高颜值大集合!《想暂停的瞬间:About Time》个人海报特写唯美公开~ [预告片]亲情、励志、悬疑、浪漫、同志 本周上映五部韩片看个过瘾! BLACKPINK官方应援棒剧透公开! 还预告6月回归! 宋承宪、Krystal、李施彦合照公开!会出演OCN动作剧《局》吗? 李曙原因涉嫌对女艺人性骚扰正在接受调查中!确定从《音银》、新剧《About Time》下车! SJ D&E 银赫、东海今夏回归日本!正规专辑&巡回演唱会同步登场 无处安放的大长腿啊! 腿长的忙内独特的看鞋方法XD 累到舞台上跪倒!LOVELYZ JISOO带病演出全程眼神放空 不愧是无所不能的 CL!正式进军好莱坞 霸气身影帅翻天 《金秘书为何那样》新预告:自恋副会长又「会错意」了!金秘书到底什么时候能顺利辞职~? 文总驾到!等了四年 MAMAMOO 玟星终於要发个人专辑了 《THE DANCER》知道银赫的英文名为什么叫「Jerry」吗?还以为和艺声有关耶! 防弹少年团回归倒数一天 〈Fake Love〉第二波短预告来了! 尹恩惠时隔5年拍新剧回归?! 《心动警报》「本色出演」大明星 iKON B.I在机场「流鼻血」?还要是左边流完,右边流~XD

演唱过多首电视剧的原声带,曲风多元的韩国音乐鬼才Crush,终於决定在这个暑假献出访台第一次,「2018 CRUSH FIRST SHOW IN TAIPEI」将於7/1在TICC举行,届时让台湾的粉丝们更能感染Crush的音乐魅力。



Crush,2012年12月7日以R&B歌手身分,发行了数位单曲"Red Dress"正式出道。2013年3月6日,在Amoeba Culture的项目"NOWorkend"中与Zion.T共同作曲作词编曲完成了"Two Melodies"。2014年6月5日,发行首张正规专辑"Crush On You"。在这张专辑中他与Dynamic Duo、GAEKO、Simon Dominic、Jay Park、Zion T等嘻哈和R&B歌手合作。



专辑发行后,所收录的歌曲都成功进入了各大音乐排行榜,2016年与少女时代的太妍合作"不要忘记",也成为当时的大热歌曲,除此之外,为了韩剧《鬼怪》演唱的"Beautiful"及《没关系是爱情啊》的"无法入睡的夜晚"传唱度也非常惊人,最近推出的新单曲"Bitter Sweet"在韩国音乐排行榜也一直居高不下。



Crush从2015年开始也活跃於综艺节目,常常放空的样子让大家笑翻天,还曾於2016年汉江发呆大赛获得发呆王的冠军宝座,当时的片段实在引人发笑。



Crush今年首度跨出韩国进军亚洲,为2018年的暑假揭开美丽的序幕。本次在TICC所举办的「2018 CRUSH FIRST SHOW IN TAIPEI」门票也将於5月21日(周一)中午12点於宽宏售票系统(www.kham.com.tw)及全国莱尔富、OK便利商店正式开卖。

