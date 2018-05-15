六年女团FIESTAR解散！仅曹璐商讨续约，队长Jei和Linzy转型演员
明星 2018年5月16日 星期三08:23 ZJM
又有一个女团解散TT想起当年IU和FIESTAR合唱的《月光海》了......
2016年5月推出《APPLE PIE》专辑以后，是长达两年的空白期，如今传来解散的消息。
其余四人4月30日合约期满，不续约，而曹璐5月30日才期满，所以目前就续约事宜还在商议中。 队长Jei和Linzy分别签约SSW Entertainment、Will Entertainment，开始转型当演员。
5月31日中午，FIESTAR的官方SNS都将处理成非公开帐户并废止。 曹璐的个人活动消息可以通过FAVE Entertainment官方SNS得知。
队长Jei通过IG安抚粉丝：「吓了一大跳吧？ 抱歉先通过报导告知这个消息。 虽然以后没法一起走下去，但这些珍贵回忆会一直珍藏在心里，会尽量更多地与粉丝沟通的！！ 各位粉丝们，我们成员们，为了FIESTAR辛苦的所有人，感谢你们、爱你们❤」，并发出了亲笔信。
曹璐也随后发了中韩文两版亲笔信，配文写道：「非常抱歉TT总是很感激、很幸福，因为有FIESTAR，我才有了实现梦想的机会，希望以后也一直为我们五人应援。 」
Linzy亲笔信配文：「比起想成最后，更靠近重新出发的过程。 （略）」
Yezi亲笔信配文：「抱歉、感谢、爱」
惠美亲笔信配文：「应该不久就会用我的声音面向大众的。 （略）」
六年时光就如此匆匆过去了，你对FIESTAR的记忆停留在什么时候呢？
图：FAVE Entertainment、成员IG
ZJM@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论
-
-
很喜歡他們的歌ㅠㅠ尤其是出道曲Vista
1小时前
-
遲早的事吧，一直不溫不火的，祝福她們都有好的發展吧！
2小时前
-
-
https://youtu.be/HiIjdaSlFug
2小时前