FIESTAR惠美10月结婚！通知练习生同期IU：超讲义气，她说虽然当天有行程，但尽可能到场

最近刚刚以完整体回归的女团FIESTAR成员惠美通过手写信宣布了她即将结婚的消息。

9月3日，惠美在官方社交媒体发布消息称：「大家好，我是你们所爱的惠美。 今天我怀著激动和特别的心情，想与大家分享一个重要的消息。 我将在即将到来的秋天，10月，与我所爱的人结婚。」她还透露，她遇到了一个珍贵的缘分，并将在这个秋天许下一生的承诺。

接著惠美写道：「我们将共同承担生活的重量，努力打造一个充满理解和包容的幸福家庭。 希望大家能为我们这段特别的旅程送上祝福。 今年对於我来说将是难忘的一年，因为除了FIESTAR重新合体的消息外，我还能与大家分享结婚的喜悦。 深深感谢大家的温暖支持和鼓励，愿你们未来也充满爱与幸福。 谢谢！」

据悉惠美的未婚夫圈外人，同时是一名制作人兼企业家，他俩经由男团MBLAQ出身的天动介绍认识，两人的婚礼将於今年10月27日在首尔举办仅邀请双方家庭和亲友出席的婚礼，婚礼司仪将由天动担任。

不少粉丝都知道惠美和IU曾是同公司的练习生同期，那么惠美有没有告知IU婚讯呢？ 惠美透露：「很久没联系了，这次联系告诉她我快结婚了，两人都有些尴尬，不停地在笑。 虽然那一天她有工作，但是她也说会尽可能调整行程来参加我的婚礼，真的非常感谢她。 IU一直很讲义气，出道初期因为她和我们合作了《月光海》，让我们受惠不少，我们没什么能为她做的，一直都是她在帮助我们，很感激她。」

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