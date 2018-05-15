BTS不为人知的内幕！J-HOPE曾退团 田柾国抱著他大哭：你别走
明星 2018年5月15日 星期二13:00 Rui
J-HOPE竟然想过退出防弹少年团？
防弹少年团虽然近几年在歌坛称得上是风生水起，但他们其实也经历过彷徨和低迷时期。在YouTube上播出的真人秀《Burn The Stage》就讲述了ARMY们所不知道的防弹少年团背后的故事。
防弹少年团有一件成员们无法忘记的「伤痛」，那就是因为J-HOPE退队使得田柾国和RM大哭。原来是防弹少年团在出道之前，J-HOPE曾经退队过，还是练习生时就在一起的田柾国抱著J-HOPE大哭不止，还不停表示「你别走」。
然而泪水并没有改变结果，这时觉得团队不能缺少J-HOPE的RM找到了公司，努力想要说服对方，一再强调「我们不能没有郑号锡」。 公司最终看到了成员们的努力和情谊，再一次说服了J-HOPE，而J-HOPE比起公司更加信赖其他6名成员，最后还是选择归队，这才有了我们现在看到了火爆BTS。
J-HOPE说：「我相信队友们，是因为你们我才回来的。 」其他成员也说：「我们真的是觉得没你不行，我们7人中若是少了谁肯定要出问题。 」
「图：《Burn The Stage》截图」
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