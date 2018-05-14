这是在拍婚纱照？ 《Running Man》金钟国&洪真英玩甜蜜POSE 曝女方晚上打电话

歌手洪真英连续亮相《Running Man》，每一次都「偶然」选中金钟国站队，粉红气流在两人中弥漫，新一期中更是情谊满满，羡煞旁人。

《Running Man》播出了「家族全球背囊旅行计划」的最后一场竞赛，洪真英和李多熙分别与金钟国、李光洙组成一组，而洪真英和金钟国一见面就以甜蜜的POSE开场，两人头靠著头，像是在拍婚纱照一般，十分亲密。相比较李多熙和李光洙这对至亲死党搭档则显得「生疏」很多，两人虽然也是头靠头，但李光洙却神色严肃，不苟言笑。

旅行期间，洪真英一再告诉金钟国：「哥哥你只要相信我就行了，我们注定会走奢华路线。 」看到洪真英的毫不掩饰地向金钟国示好，李多熙调侃：「需要有一张贴纸，钟国哥有一张啊，真英你和哥哥一起走才最重要吧。 」仿佛在故意撮合金钟国和洪真英两人，之后她又问金钟国：「是要洪真英，还是要豪华旅行？ 」

李光洙也在一旁附和：「哥哥是那种只要真英诚恳的话一定会跟著走的那类人。 」洪真英回答：「可是我不是那种诚恳的人啊，所以还是哥哥你来吧，知道吗？ 」之后金钟国笑著说：「我是那种女生不诚恳就让她走的人。 」听到众人的话后，李光洙总结：「真英也很喜欢哥哥，但貌似不是能够一起前行的搭档。 」

有观众曾表示洪真英过度纠缠金钟国，洪真英很委屈地解释，「之前我上节目的时候有人说我喝酒之后给钟国哥打电话，他却没有接，我真的喝酒之后给你打电话了吗？ 根本没有吧。 」谁知金钟国却说：「你有打过啊，晚上，但不知道有没有喝酒。 」两人的对话再一次为他们的关系蒙上了谜纱！







「图：《Running Man》」

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