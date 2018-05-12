你「风」了吗？《风流大丈夫》演出大人们不能说的秘密

集结韩国实力派演员李圣旻、申河均、宋智孝、李伊等双生双旦的《风流大丈夫》，日前在韩上映超过一个月，截至5月8日票房已破2.7亿台币。
导演李炳宪处女作《二十行不行》初试啼声后，此次以四十世代的成人恋爱、婚姻为题，可说笑料加倍。在综艺节目中表现亮眼的懵智宋智孝，睽违五年回归韩国大银幕，与申河均饰演一对结婚八年的老夫老妻，电影一心求子的宋智孝，房事都成了例行公事，两人不仅「性事」了无生趣，连看似和睦的感情，也因谜样又性感的女子-李伊出现后，吹起一阵狂浪春风。
《风流大丈夫》全然以外遇出发编撰成喜剧，仍引发韩国观众与网友的热议，保守的韩国社会仍有不少人觉得太敏感。对此导演李炳宪接受韩媒专访时也坦率回应，李炳宪导演表示，韩国观众很难接受是事实，要把这种负面素材变成喜剧，本身就是一种负担，稍有不慎就会被骂。其实《风流大丈夫》是改编自2011年捷克电影《Men In Hope》，为当年度捷克自制电影票房冠军，年度总票房亚军，仅次於《哈利波特：死神的圣物Ⅱ》。
《风流大丈夫》的幽默并非夸张路线，而是许多写实生活中萌发的笑点，兼具成人话题电影中的尺度与深度，引人欢乐之余，也探讨现代男女的孤寂，无论有没有结婚，有没有情人，却总是不断寻找著爱。而「风」一词在韩文中又带有「风流」「出轨」之意。《风流大丈夫》描绘四个寻爱男女的故事，李圣旻饰演的锡根，有著风流之神的外号，偷吃经历20年却未被抓包。申河均饰演奉秀，明明喜欢中华料理却开了义大利餐厅，对於锡根的妹妹，自己的妻子美英（宋智孝 饰）言听计从。宋智孝则饰演手机不离身，SNS中毒者的妻子。锡根与奉秀在撞球间邂逅了谜样女子珍妮，天雷勾动地火后，一场外遇风暴就此展开。《风流大丈夫》也已於5月11日在台上映。
照片/影片: 车库娱乐
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