【防弹少年团】亲自设计的「宇宙明星」BT21商品将在今夏进驻台湾啦！

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OMG～！到时候那间店有被挤爆的预感啊～！！！

由男团防弹少年团亲自设计的贴图角色「宇宙明星」在去年亮相后，紧接者相关周边商品也一一亮相，首尔梨泰院、仁川机场...甚至拓展到纽约，每每推出新商品都被疯狂抢购，反应相当热烈。



最值得一提的是，「宇宙明星」BT21商品将要在今年夏天进驻台湾啦～！届时相关的角色商品，都将会在 LINE FRIENDS Store 正式开卖。



▼BT21透过LINE FRIENDS官方脸书公开的声明稿：

「 致敬 支持与喜爱LINE FRIENDS与BT21的粉丝们:

针对近日获知台湾部分业者於网路平台上，声称已获得LINE FRIENDS韩国总部授权或代理BT21角色商品贩售，进而於网路平台上进行商品预购及贩售行为一事，造成粉丝们的疑虑，正式於此公告。

LINE FRIENDS韩国总部从未授权台湾任何一家非官方以外的厂商进行BT21商品的销售，无论在网路平台或是实体商店，BT21角色商品仅会於台湾LINE FRIENDS Store贩售，请粉丝们务必认明。

目前BT21官方角色商品已於首尔、纽约等官方LINE FRIENDS Store贩售，而台湾也将在今年夏天，正式推出BT21角色商品於LINE FRIENDS Store上市，敬请所有粉丝们继续关注我们的最新消息。欢迎转载或分享此一官方声明稿！

台湾 LINE FRIENDS 敬启 」



所以各位粉丝们也请耐心等候，并且要小心诈骗，守住自己的荷包(钱包)静候夏天的到来喔～！

（截图自：LINE FRIENDS／BT21推特）

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