池晟准时追看爱妻李宝英主演的剧《Mother》：「为何我的眼泪流不停...」
明星 2018年3月14日 星期三12:23 MiJimin
池晟果然是爱妻的好老公代表，大家有看tvN的水木剧《Mother》吗？这礼拜播出大结局啊～！！！
tvN热播水木剧《Mother》将在本周四迎来大结局，演员们精湛的演技，以及催泪的剧情，都抓紧观众们的视线，更有网友喊话：「期待结局能够比日剧版本好，给我们一些对於人生的希望吧。」每一集哭肿眼睛更是常有的事。
而昨日池晟也在个人IG上发布新贴文：「#Mother 为何眼泪会流个不停呢？」一旁则配上了《Mother》的剧照，连老公也被李宝英主演的戏给感动啦～！
池晟在2004年电视剧《最后的舞请与我一起》与李宝英相识，两人在2007年正式交往，并在2013年9月27日结婚，2015年6月李宝英顺利生下女儿。
两人一直是演艺圈中的模范夫妻，形象正面且演技都相当精湛，每隔一段时间就会晒恩爱，小编居然也是很爱看～XD。
最近一次晒恩爱是在去年底的「SBS演技大赏」，希望两位一直都那么甜蜜蜜啊～！！！
（截图自：Namoo Actors／justin_jisung／《Mother》剧照／SBS Entertainment）
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留言/评论
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我有看過日劇2個媽媽，那時候就哭到不行了，我要來追這部劇！！
1小时前
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結局了 這麼快 從第一集開始 我沒有一集不哭的（ 媽媽 ，你可以在誘拐我一次嗎）這句話 哭慘
1小时前
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真的 😭😭尤其14集
流不止……擦好幾張
1小时前