SM又有大动作！ 收购裴勇俊公司Keyeast & 吸收FNC为第二大股东，扩展全球市场

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今日，韩国SM娱乐公司宣布已全面收购Keyeast公司，原社长裴勇俊成为SM主要股东之一，并将FNC子公司ADD CULTURE纳入旗下。

SM公司对Keyeast的收购以购入Keyeast大股东兼CSO裴勇俊所持旧股份的方式进行，同时裴勇俊也购入了SM公司的新股份，成为SM公司的主要股东之一。

通过这次收购，SM也获取了Keyeast在日本的子公司DA，这是日本最大的韩流放送内容平台。 SM公司2016年就曾通过SM Japan购入DA股份，成为该公司第二大股东。

SM公司表示，这次收购后Keyeast公司和DA原有的明星经纪、韩流传媒、演出等业务将与SM公司多年积累的经验相结合，得到更进一步的发展；同时还将面向韩国、日本及全世界，建设涵盖明星、音乐、MCN、 UCG等娱乐内容的手机和网路平台。



裴勇俊成为SM公司大股东后，将作为SM集团的行销、Keyeast的全球战略智囊，促进SM公司全球战略的树立和执行。

同时，SM还通过购入新股旧股的方式收购了FNC公司的子公司FNC ADD CULTURE，获取其股份和经营权。 自此，SM公司拥有约31%股份，成为FNC第二大股东。



SM表示已签订战略合约，将以两公司旗下的艺人为基础，共同打造放送、影像内容，携手攻略线上、手机以及海外市场。 同时还将结合FNC ADD CULTURE原有的电视剧、放送、印刷等事业，以明星和娱乐为基础，进一步建设涵盖零售、F&B、时尚、休闲等的全球生活方式事业，为此将通过FNC ADD CULTURE与全球生活方式企业进行合作， 扩展海外市场。

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