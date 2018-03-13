掏钱就能见服兵役的李敏镐？黑心仲介推探望套餐捞钱！

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粉丝们最难忍受的事情之一就是欧巴要去服兵役，有近两年的时间看不到他，哪怕时不时有些消息传出，但仍不能抚慰他们的相思之情。 没想到竟然有黑心仲介打起了粉丝们的主意，以让粉丝去见欧巴为由从中捞钱。

据韩媒报道，某家仲介开出了1人50万（韩币）、2~3人 60万、4人70万的价格，号称能将粉丝带入从伦山训练所，帮助粉丝和李敏镐近距离接触，甚至能让粉丝走在李敏镐身边。

媒体手中掌握的手机聊天记录中显示，仲介自称能让粉丝和李敏镐的父母一起进入训练所。 据悉除了李敏镐之外，该仲介还有手段能见到其他入伍的明星，以此圈钱。 该仲介还是一家大型公司，专门替韩国和中国的粉丝抢购演唱会门票、举办公演等。

李敏镐公司也掌握了这一资讯，公司称很快发布声明，让粉丝们警惕。

而李敏镐将於3月15日起在伦山陆军训练所接受为期4周的基础军事训练。 根据规定，以社会服务要员作为替代役的人员需要在兵务厅规定的时间内进入训练所接受训练。 而去年5月李敏镐作为社会勤务要员开始在江南区厅服役，符合以上规定。

此外，李敏镐将於2019年5月退伍。

「图：李敏镐SNS」

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