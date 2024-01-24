超偶像卡司李敏镐＋安孝燮＋BlackPink Jisoo！电影《全知读者视角》公开剧本阅读照

电影《全知读者视角》集合了好久不见的李敏镐、《浪漫医生金师傅3》安孝燮、《警校菜鸟》蔡秀彬、《还魂》申承浩、《假面女郎》NaNa、《大指挥家》朴浩山、《京城怪物》崔英俊与《雪降花》Jisoo共同演出，已於12月开拍。

自2018年在Naver Series连载，累积超过2亿次点阅数，在海外同样拥有高人气的网路小说《全知读者视角》即将翻拍为电影。《全知读者视角》描述就如同10年期间连续连载的小说一样，灭亡的现实中唯一知道结局的金读者（安孝燮饰）与小说中的主角刘中赫（李敏镐饰）共同为了拯救世界而展开战斗。



怪物横行的奇幻小说某日却成为了现实，这样的设定就出现在《全知读者视角》中，以超乎想像的世界观为背景，将小说读到最后结尾的唯一读者「金读者」与小说中原本的主角刘中赫，以及在已改变的世界里所遇到的新同伴们，大家一起为了改变结局而展开大长征。席卷了小说界的高人气作品，加上华丽的演员卡司，使这部作品的关注度相当高。



李敏镐所饰演的小说主角刘中赫，是一个即使死亡也会不断回归的人物，拥有超越一般人的外貌以及强大战斗实力，在小说中是会存活到最后的主角。安孝燮则饰演平凡上班族金读者，他沉迷小说，是唯一读完连载小说《在灭亡的世界里生存的方法》结局的人，这也是安孝燮的大萤幕出道作品。



小说的世界成为现实，金读者的前同事刘尚雅（蔡秀彬饰）也很快就适应了每天为了生存必须战斗的世界。申承浩与NaNa则是和李敏镐一起从小说中登场并与金读者相遇的人物。朴浩山则是饰演一位利用金钱来操纵人类生死的孔弼斗，崔英俊则饰演金读者的上司。Jisoo则饰演与李敏镐共同度过一连串危机的同伴李智慧，将共同踏上金读者的旅程。



现场剧本阅读照片看起来所有角色都相当认真，也令人期待上映日。



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