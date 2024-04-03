韩国文化体育观光部白皮书震撼出炉：李敏镐再登「全球最受欢迎韩流明星排行榜」榜首！蝉联11年

演员李敏镐连续11年荣登「全球最受喜爱的韩国演员」榜首。

根据韩国文化体育观光部和韩国国际文化交流振兴院公布的「2024年海外韩流世现况调查」（截至2023年），李敏镐以惊人的人气数据连续11年位居「全球最受喜爱的韩国演员」榜首。 文化体育观光部和韩国国际文化交流振兴院分析称，李敏镐的个人人气和喜好度在中东和东南亚地区有著压到性的支持率，连带著他主演的电视剧的人气和喜好度也度急剧上升，他在韩流推动中起到了关键作用。

李敏镐在亚太地区、美洲、欧洲、中东和非洲等全球各地展现了广范围的人气和喜好度，并以压倒性成绩创下了纪录。 尤其是在「最先浮现在脑海中的韩国演员」这个附加调查结果中，他也名列第一，显示出了他在韩流热潮中坚不可摧的人气。李敏镐的此次夺冠证明了他是韩流传奇，不仅连续11年在韩流明星调查中位居演员榜首，而且在国内众多顶级明星中脱颖而出，11年来一直以压倒性的知名度独占鳌头。



通过电视剧《继承者们》、《蓝色海洋的传说》、《柏青哥》等多部作品，李敏镐持续展现著独特的存在感和收视率实力。 他还在国家品牌大奖、韩流男演员奖、亚洲最佳明星奖、韩流功劳大奖等重要投票和颁奖活动中获得第一名，彰显出强大的明星影响力。

此外，李敏镐作为100多个国内外品牌的代言人和大使，在全球范围内活跃。 身为受全球各大洲民众喜爱的韩国代表演员，他在各类社交媒体管道上收到了来自全球各地粉丝和网友的喜爱，并引领著话题和潮流，成为一位备受全球人民追捧的超级明星。

与此同时，李敏镐目前正在拍摄电影《全知读者视角》，并计画今年携以宇宙空间站为背景的电视剧《向星星们问好》和APPLE+的《柏青哥》第二季与观众们见面。

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