《蒙面歌王》的Terius居然是黄旼炫！ 连姜丹尼尔都不知道他来录节目

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《蒙面歌王》里声线极赞的Terius，居然是Wanna One的黄旼炫！ 连几乎一天24小时「粘」在一起的队友姜丹尼尔都被他瞒住有这行程，但站在舞台上时还是一秒认出了XDD

上周末播出的《蒙面歌王》揭晓了白衣美声男Terius的真面目，其实不少人也许早就猜到了，这样优美清新的声音，就是Wanna One的黄旼炫啊！ 摘下面具那一刻仿佛在发光：



大家可以听听黄旼炫版的《Comes And Goes》，原唱是hyukoh乐团，黄旼炫的声音真的像山泉水一样清澈干净啊，听起来超舒服：



Terrius是动画片《小甜甜》里的陶斯，所以现场也用《小甜甜》的配乐跳了一段舞蹈，就是H.O.T《Candy》的舞嘛~MC还叫上姜丹尼尔一起上台跳，姜丹尼尔邀请另一位参赛者一起跳舞时的「深情注视」也太可爱了XDD



让人有些意外的是，姜丹尼尔一开始并不知道黄旼炫有来录节目，但看到台上那个站姿之后立刻就确定了：「那是我每天都看到的站姿啊！ 而且声音也让人过耳难忘。 」而黄式站姿的point就是——脚尖张开！ XDD



这段影片最后黄旼炫做了朴志训招牌的「收藏」，一定要看啊：



后来姜丹尼尔还问黄旼炫：「哇，我们几乎24小时都贴在一起，你是怎么找出时间偷偷练歌的，太厉害了！ 」保密工作做得这么好，不愧是我们的「黄葛亮」啊！



（图源：《蒙面歌王》节目截图，Wanna One Twitter）

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