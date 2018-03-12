过量慰问信瘫痪军中业务　YG 向 G-Dragon 粉丝呼吁「请稍微节制寄信」！

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G-Dragon、太阳与大声相继入伍后，如今 BIGBANG 成员有四位都在军中了。想念他们的粉丝们纷纷寄信问候，甚至影响了军中业务，让 YG 不得不出面呼吁！

YG Entertainment 於 10 日发表声明表示，过量的慰问信件，让 G-Dragon 在部队中陷入为难。「新兵教育队的慰问电子邮件信箱，因为寄给 G-Dragon 的信而瘫痪了军中业务。」

原来这一封封的电子邮件，都会输出后再发送给所属兵士，但用来输出的 A4 纸张、印表机油墨频频用罄。「一方面因消耗无度而造成物品供需失衡，而且身为训练兵的同袍们也该拿到信件，却没办法顺利地收到。」YG 表示：「这种情形反覆发生后，G-Dragon 对身边的同袍感到越来越抱歉，也没办法读完粉丝们寄来的所有信件，又因此觉得更抱歉。」

因此最后 YG 呼吁：「身在陌生的环境里，来自各位粉丝的支持与担心带来了很多力量，也很令人俺机。但为了让 G-Dragon 拥有顺利的训练所生活，还请大家斟酌、稍微节制慰问信件的发送，谢谢。」

希望各国的 VIP 们能体谅 G-Dragon 和他的同袍，想要支持 BIGBANG 的话，就为他们今天发行的新歌「花路」创下好成绩吧！



（照片来源：YG Entertainment）

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