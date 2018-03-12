NCT 127新歌《TOUCH》预告照公开，帅到令人失语！
KPOP 2018年3月12日 星期一12:00 Sani
今日淩晨，NCT 127在官方SNS上公开了新歌《TOUCH》的个人预告照片，SM出手真的不一般啊！ 每一张都帅到冒泡~~~
这首《TOUCH》是14日即将发布的《NCT 2018 EMPATHY》专辑收录曲，又是走未来曲风。 「NCT 2018」是一次超大型企划，有18位成员共同参与，一张专辑内就能看到NCT U、NCT DREAM、NCT 127等各种组合的魅力。
不多说了，下图均来自NCT官方Twitter和IG更新，看照片！
泰容的颜值依旧令人感动T^T
泰一的侧颜简直勾人魂魄~
在玹也是无死角的帅啊：
道英这张非常有腔调！
Mark这张颜色好嫩哦！ 眼睛亮亮的，皮肤质感好好：
Johnny这个角度盯著人看真是要命~~~
昀昀这次造型也非常给力！ 各个角度都好看的美男~
总是带著一丝日系漫画感觉的悠太，气质和五官都帅到令人失语：
楷灿的桃花眼能电死人啊~~
3月14日下午6点（韩国时间）发布专辑音源，期待期待期待！
（图源：NCT Twitter及IG）
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